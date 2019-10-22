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МК-СпортМК-СпортГлавный тренер «Лейпцига» отметил сильные стороны «Зенита»

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Юлиан Нагельсман заявил, что команда санкт-петербургского «Зенита» хорошо владеет мячом и играет в структурированный футбол. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на слова специалиста.
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