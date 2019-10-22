Лига чемпионов
МК-СпортГлавный тренер «Лейпцига» отметил сильные стороны «Зенита»
Главный тренер немецкого «Лейпцига» Юлиан Нагельсман заявил, что команда санкт-петербургского «Зенита» хорошо владеет мячом и играет в структурированный футбол. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на слова специалиста.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 15:51, Вашингтон
Политика
Еврокомиссия порекомендовала принять Хорватию в Шенген
"ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов", - говорится в документе.
РИА Новости 12:07
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь 06:43
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Единоборства
В Токио нокаутировали разнимавшего бойцов судью
21 октября в Токио (Япония) нокаутировали судью, разнимавшего бойцов по летвею. Инцидент произошел на турнире Lethwei 14 in Japan.
Актуальные Новости 05:19
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Общество
Кадыров попал в Книгу рекордов России
РИА Новости 11:30
Футбол
Сергей Семак рассказал, чем опасен «Лейпциг»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сильных качествах «Лейпцига», с которым петербургская команда сыграет в среду.
АБН 13:33
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Lenta.ru 07:59
Армия и оружие
Шойгу заявил о необходимости дополнительной техники в Сирии
Для патрулирования территории Сирии согласно новым договоренностям между Россией и Турцией потребуется дополнительная техника.
РБК 15:44
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе выучила четверной сальхов
Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, выучила четверной сальхов.
Нева Спорт 14:43
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 05:36
Футбол
Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Discover24 04:06
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
News.ru 06:50
Футбол
Каррера признался, что мог возглавить «Дженоа»
Спорт-Экспресс 14:41
Хоккей
СКА — Нефтехимик 2:3 (Серия буллитов)
Спорт-Экспресс 15:20
Фигурное катание
Дмитриев: Я не видел, как Медведева делает четверной
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился мнением по поводу того, сможет ли Евгения Медведева выучить четверной прыжок.
Нева Спорт 15:12
Шоу-бизнес
Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе показала «беременное» фото
На днях актриса привлекла особое внимание новой публикацией — она выложила снимок, на котором запечатлена с большим округлившимся животом.
Popcornnews.ru 04:15
Общество
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров».
Ведомости 12:03
Футбол
«Ювентус» — «Локомотив»: Алексей Миранчук открыл счет в матче
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Спорт-Экспресс 15:31