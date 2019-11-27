Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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