Лига чемпионов
Невские НовостиГлавный тренер «Лиона» назвал Дзюбу великим игроком
Главный тренер «Лиона» Силвиньо высказался перед матчем первого тура Лиги чемпионов с «Зенитом». По словам специалиста, «Зенит» – очень быстрая команда, которая хорошо играет в защите. Кроме того, он признался, что считает Артема Дзюбу великим игроком, и отметил его хорошие действия на поле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Защитник «Лиона»: матч с «Зенитом» будет похож на игру с «Ман Сити» в 2018 году
Чемпионатвчера в 11:09
Защитник «Лиона» Денайер: «Долго изучали „Зенит“, сделаем все, чтобы выиграть»
Sports.ruвчера в 10:57
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:07, Вашингтон
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
RT на русском 02:58
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Общество
Дочь главы Чечни открыла бутик в Москве
В понедельник вечером в Москве открывается первый бутик Дома моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 11:42
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском вчера в 06:11
Армия и оружие
Россия впервые применила новую систему подавления «Палантин»
Российская газета 02:46
Футбол
Пюигренье: «Болельщики „Зенита“ — расисты, но все выставляется так, будто никакой проблемы нет»
Бывший защитник «Зенита» Себастьян Пюигренье, принадлежавший сине-бело-голубым с 2008 по 2012 год, рассказал о том, как воспринял культурные различия между Францией и Россией после переезда в Санкт-Петербург, и порассуждал о проблеме расизма среди болельщиков клуба.
Sport24.ru 03:34
Наука
Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Происшествия
В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии
На учениях в Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии, сообщили ТАСС в военном следственном отделе СКР по Смоленскому гарнизону.
Коммерсантъ 04:42
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Единоборства
Нурмагомедов пожертвовал благотворительному фонду Порье $100 тысяч
Национальная служба новостей вчера в 17:35
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Политика
Власти Ирана отказались вести переговоры с США
Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
Газета.Ru 02:28
Кино
Путин поздравил Владимира Меньшова с 80-летием
Советскому и российскому режиссеру и актеру Владимиру Меньшову исполняется 80 лет, поздравительная телеграма появилась на сайте Кремля.
Московский Комсомолец 03:39
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive вчера в 00:47
Здоровье
Какой самый ранний признак указывает на рак крови
Риск заболевания раком крови существует в любом возрасте, поэтому всегда важно быть начеку.
Челнинские известия 02:46
Происшествия
СК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату
Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.
REGNUM 04:05
Экономика
СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».
REGNUM 02:37
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Гаджеты
Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами
Motorola вышла на рынок с дешёвыми телевизорами, причем на старте продаж она предлагает несколько моделей, в числе которых и самые доступные по цене от 12 500 рублей в эквиваленте.
Газета DAILY вчера в 16:35
Происшествия
Взрыв и пожар произошли на крупном НПЗ компании Eni в Италии
На место прибыли пожарные, медики и полицейские. Завод Eni в Ломбардии один из крупнейших в Италии.
Говорит Москва 03:12
Общество
В Пенсионном фонде рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах.
UfacityNews.ru 14 сентября в 09:13
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Полет самолета продолжался около 15 минут. Пилот истребителя продемонстрировал зрителям различные фигуры высшего пилотажа.
ТК Звезда 15 сентября в 11:05
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк навестила маму в больнице
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на видео, которое снял Telegram-канал Mash.
Телепрограмма вчера в 13:52
Политика
Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского
Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Центра Разумкова.
РИА Новости 05:03
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей вчера в 05:33