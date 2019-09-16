Лига чемпионов
Невские НовостиГлавный тренер «Лиона» назвал Дзюбу великим игроком
Главный тренер «Лиона» Силвиньо высказался перед матчем первого тура Лиги чемпионов с «Зенитом». По словам специалиста, «Зенит» – очень быстрая команда, которая хорошо играет в защите. Кроме того, он признался, что считает Артема Дзюбу великим игроком. и отметил его хорошие действия на поле.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
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