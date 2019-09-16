Главный тренер «Лиона» Силвиньо высказался перед матчем первого тура Лиги чемпионов с «Зенитом». По словам специалиста, «Зенит» – очень быстрая команда, которая хорошо играет в защите. Кроме того, он признался, что считает Артема Дзюбу великим игроком, и отметил его хорошие действия на поле.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.

Общество Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Политика В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

Происшествия Четыре страны Центральной Америки остались без электричества Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.

Происшествия Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Политика Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в 2020 году, когда состоится конгресс угро-финских народов.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Происшествия Отчим Кокорина наехал на журналиста Логинов неожиданно сдал назад и проехал по ноге журналиста.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Футбол Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

Авто «Ъ» сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального Газета "Коммерсантъ" сообщила детали иска ООО "ФЛАЙ АВТО" к "Фонду борьбу с коррупцией" Алексея Навального на 1 млрд рублей.

Политика Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.

Политика Первая встреча Путина и Зеленского может пройти в октябре Возможно, уже в октябре этого года президент России Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».

Здоровье На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.

Происшествия Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.

Культура В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.

Политика Историки развеяли миф о «нападении» СССР на Польшу в 1939 году 17 сентября исполняется 80 лет со дня начала события, которое у историков получило название Польский поход Красной Армии.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.