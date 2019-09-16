Лига чемпионов

Невские НовостиНевские НовостиГлавный тренер «Лиона» назвал Дзюбу великим игроком

Лион — Зенит
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Главный тренер «Лиона» Силвиньо высказался перед матчем первого тура Лиги чемпионов с «Зенитом». По словам специалиста, «Зенит» – очень быстрая команда, которая хорошо играет в защите. Кроме того, он признался, что считает Артема Дзюбу великим игроком, и отметил его хорошие действия на поле.
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