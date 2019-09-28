Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUГлавный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сравнил возможности полузащитников Александра Головина и Сеска Фабрегаса, выделив прогрессирующие способности россиянина.
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Жардим считает, что Головин лучше Фабрегаса. И вот в чем

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Sports.ru07:34

Жардим: Головин прогрессирует, он лучше обостряет игру, нежели Фабрегас

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Главный тренер «Монако» сравнил Головина и Фабрегаса

Газета.Ru07:00

Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

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Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

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Жардим: «Головин лучше обостряет игру, чем Фабрегас»

Sport24.ru07:16
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