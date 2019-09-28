Футбол
Sportbox.RUГлавный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сравнил возможности полузащитников Александра Головина и Сеска Фабрегаса, выделив прогрессирующие способности россиянина.
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Происшествия
Полицейские ищут убийцу двух человек в Асбесте
Екатеринбург в эфире 08:45
Футбол
Павел Мамаев признался, что следил за женой из колонии
В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признаётся, что следил за женой, будучи в тот момент в колонии.
Газета Metro вчера в 10:26
Экономика
Брокеры раскритиковали законопроект ЦБ о частных инвесторах
Новая версия законопроекта делит инвесторов на три категории вместо четырех: квалифицированные инвесторы и две категории неквалифицированных – «особо защищаемые» и «простые».
Ведомости 05:04
Религия
РПЦ дала совет любящей рукоблудие и порнографию молодежи
Священник посоветовал лицам, любящим рукоблудие и порнографию, сосредоточиться на семье.
Актуальные Новости 10:55
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым
RT на русском 11:23
Кино
WSJ: Apple собирается показывать свои фильмы в кинотеатрах
Apple планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах. Так, как узнали СМИ, в компании собираются привлечь крупных режиссеров и продюсеров.
Телеканал 360° 02:41
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Кино
Человек-паук остался в киновселенной Marvel
Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru вчера в 16:30
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
В Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы.
РИА Новости 08:57
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил
Спорт-Экспресс 09:06
Политика
Украинский журналист Муждабаев поглумился над смертью Марка Захарова
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.
Взгляд.ру 11:14
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
Космос
Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел
Кам 24 вчера в 03:48
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Авто
Рвал с места на Lada Xray Cross на вариаторе: тест-драйв
В наши руки на целый день попала новенькая Lada Xray Cross с коробкой вариатор.
Авто43 вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Футбол
Локомотив — Зенит 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:03
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Армия и оружие
Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56
Политика
Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну двух российских самолетов со специалистами в военно-технической сфере.
РБК вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала пикантный снимок
Наталья Подольская поразила поклонников, опубликовав не совсем для нее привычный снимок, где позирует в сексуальном купальнике.
7Дней.ру вчера в 03:23
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН не останется безнаказанным, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
CBS Media 26 сентября в 06:44