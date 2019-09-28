Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUГлавный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сравнил возможности полузащитников Александра Головина и Сеска Фабрегаса, выделив прогрессирующие способности россиянина.
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Жардим считает, что Головин лучше Фабрегаса. И вот в чем

Спорт-Экспресс07:54

Главный тренер «Монако» сравнил Головина и Фабрегаса

Газета.Ru07:00

Жардим: «Головин лучше обостряет игру, чем Фабрегас»

Sport24.ru07:16

Леонарду Жардим: «Головин подходит на роль „восьмерки“ больше, чем Фабрегас»

Sports.ru07:34

Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

Матч ТВ06:45

Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

Sportbox.RU06:45

Жардим: Головин прогрессирует, он лучше обостряет игру, нежели Фабрегас

Чемпионат06:02
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Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России

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Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом

Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
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Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
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«ИФ»: Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Телеканал 360° 07:15
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После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете

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Происшествия

В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят

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Наталья Подольская опубликовала пикантный снимок

Наталья Подольская поразила поклонников, опубликовав не совсем для нее привычный снимок, где позирует в сексуальном купальнике.
7Дней.ру вчера в 03:23
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Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Политика

Лидер Грузии выступила за диалог с Россией

Как передаёт ТАСС, вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили также высказалась за продолжение диалога с Россией.
RT на русском 10:10
Общество

В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах

В МЧС России рассказали, что если из-за курения на балконе возникнет пожар, то виновному в этом может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей или уголовное наказание.
RT на русском 26 сентября в 15:47
Происшествия

МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах

МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Российская газета вчера в 06:06
Происшествия

Сбежавший следователь нашелся на Кипре

Коммерсантъ вчера в 09:13
Политика

Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»

RT на русском 09:51
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
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Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Известия 10:06
Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Транспорт

В Омске построят объездную дорогу протяженностью почти 55 км

Возведение Северного обхода предполагает строительство девяти мостов и путепроводов общей протяженностью 1,8 км, включая мост через Иртыш длиной 1152 метра, и автодороги протяженностью 54,61 км. Общая стоимость проекта составляет около 26,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе.
ТАСС вчера в 04:45
Гаджеты

Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком

Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
Игромания.ру вчера в 13:22
Политика

МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову

27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
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Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel

Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
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Геннадий Малахов высказался о возможной причине болезни Заворотнюк

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Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

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Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ

Газета.Ru 08:54
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Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
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Pro Город решил рассказать о фильмах, которые рязанцы смогут увидеть на больших экранах уже в эти выходные.
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