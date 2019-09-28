Футбол
Sportbox.RUГлавный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сравнил возможности полузащитников Александра Головина и Сеска Фабрегаса, выделив прогрессирующие способности россиянина.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Культура
«ИФ»: Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Телеканал 360° 07:15
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете
Вечерняя Москва вчера в 16:39
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
Уфимские Заметки 03:06
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала пикантный снимок
Наталья Подольская поразила поклонников, опубликовав не совсем для нее привычный снимок, где позирует в сексуальном купальнике.
7Дней.ру вчера в 03:23
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Политика
Лидер Грузии выступила за диалог с Россией
Как передаёт ТАСС, вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили также высказалась за продолжение диалога с Россией.
RT на русском 10:10
Общество
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
В МЧС России рассказали, что если из-за курения на балконе возникнет пожар, то виновному в этом может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей или уголовное наказание.
RT на русском 26 сентября в 15:47
Происшествия
МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах
МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Российская газета вчера в 06:06
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Политика
Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»
RT на русском 09:51
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Политика
Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Известия 10:06
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Транспорт
В Омске построят объездную дорогу протяженностью почти 55 км
Возведение Северного обхода предполагает строительство девяти мостов и путепроводов общей протяженностью 1,8 км, включая мост через Иртыш длиной 1152 метра, и автодороги протяженностью 54,61 км. Общая стоимость проекта составляет около 26,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе.
ТАСС вчера в 04:45
Гаджеты
Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком
Компания PowerColor, как ожидается, скоро выпустит видеокарту Radeon RX 5700 XT Liquid Devil со штатным модулем жидкостного охлаждения.
Игромания.ру вчера в 13:22
Политика
МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову
27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ
Газета.Ru 08:54
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Кино
Подборка премьер, которые точно стоит посмотреть
Pro Город решил рассказать о фильмах, которые рязанцы смогут увидеть на больших экранах уже в эти выходные.
Pro Город Рязань 02:00