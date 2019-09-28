Футбол
News.ruГлавный тренер «Монако» сравнил навыки Головина и Фабрегаса
Главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим оценил игру полузащитников команды Александра Головина и Сеска Фабрегаса. По его словам, российский футболист постоянно прогрессирует. Сейчас он больше подходит на роль плеймейкера, чем Фабрегас, — заметил тренер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Экономика
Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%
Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ вчера в 07:53
Армия и оружие
Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Здоровье
Специалисты назвали пять продуктов, которые мешают похудеть
По мнению ряда медицинских специалистов, регулярное употребление некоторых продуктов питания приводит к накоплению жира.
NewInform 06:25
Общество
В МЧС озвучили наказание за курение на балконах
За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Ruposters.ru вчера в 03:05
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Политика
Пушков прогнозирует Зеленскому большие проблемы с Берлином
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что у Киева начнутся большие проблемы в отношениях с Берлином после обнародования расшифровки разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Народные новости 18:10
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Культуромания 26 сентября в 01:46
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что никого не хотел обидеть своими словами в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
RT на русском 16:32
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров планируют увеличить в 2020 году
«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на 2020 год в размере 9311,0 рубля», — говорится в тексте проекта, который находится на стадии рассмотрения.
RT на русском 26 сентября в 11:35
Политика
Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Киберспорт
Менеджер Winstrike: «Было очевидно, что Iceberg и nofear не могут играть в одной команде»
CyberSport.ru 17:57
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Петербургский дневник 12:51
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 08:41
Музыка
Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой
Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".
Московский Комсомолец вчера в 06:37
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма 04:12
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39