Футбол

News.ruNews.ruГлавный тренер «Монако» сравнил навыки Головина и Фабрегаса

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим оценил игру полузащитников команды Александра Головина и Сеска Фабрегаса. По его словам, российский футболист постоянно прогрессирует. Сейчас он больше подходит на роль плеймейкера, чем Фабрегас, — заметил тренер.
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«Монако» – «Брест» – 4:1, 28 сентября 2019 года, Лига 1, как сыграл Головин

Чемпионат16:20

Жардим считает, что Головин лучше Фабрегаса. И вот в чем

Спорт-Экспресс07:54

Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

Матч ТВ06:45

Жардим: «Головин лучше обостряет игру, чем Фабрегас»

Sport24.ru07:16

Главный тренер «Монако» сравнил Головина и Фабрегаса

Газета.Ru07:00

Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса

Sportbox.RU06:45

Леонарду Жардим: «Головин подходит на роль „восьмерки“ больше, чем Фабрегас»

Sports.ru07:34
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