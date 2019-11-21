Хоккей

ЧемпионатЧемпионатГлавный тренер «Рейнджерс» перечислил все достоинства Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) перечислил все достоинства российского нападающего Артемия Панарина.
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