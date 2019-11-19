с чего всё началось

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался об информации в СМИ, согласно которой им интересуется «Зенит».

Главный тренер Швеции ушёл от ответа на вопрос об интересе «Зенита»

Спорт день за днем

Экономика Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.

Политика Зеленский приехал на КПП у станицы Луганской Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт у станицы Луганской, где ожидается открытие моста через реку Северный Донец.

Общество Медсправка для получения водительских прав станет «золотой» Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Политика Шойгу заверил, что на Параде Победы-2020 покажут новую технику Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади продемонстрируют новую военную технику, до этого незадействованную в парадах, передает "Интерфакс".

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Футбол Бывший форвард «Баварии» интересен «Спартаку» 30-летний Петерсен ранее выступал за "Баварию" и "Вердер", также на его счету два матча за сборную Германии.

Политика Путин прокомментировал запреты администрации США Президент России прокомментировал решение США о запрете работы на шельфе России.

Происшествия Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.