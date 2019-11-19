Футбол

ЧемпионатЧемпионатГлавный тренер Швеции ушёл от ответа на вопрос об интересе «Зенита»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался об информации в СМИ, согласно которой им интересуется «Зенит».
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Во вторник шведское издание Fotbollskanalen сообщило
, что «Зенит» рассматривает Андерссона в качестве возможной замены главному тренеру команды Сергею Семаку.
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