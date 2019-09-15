Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак". Об этом на встрече с болельщиками сообщил гендиректор "Спартака" Томас Цорн.

Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку

Общество На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».

Игры В Steam начали бесплатно раздавать DiRT Rally Совсем недавно в Humble можно было бесплатно получить гоночный симулятор DiRT Rally, а теперь аналогичная акция стартовала в Steam.

Наука Микроскопия без микроскопа: красота кодирования генов Технология базируется на впрыскивании в клетки специальных маркеров, представляющих собой синтезированные фрагменты ДНК.

Политика Джонсон сравнил «вырывающуюся» из Евросоюза Британию с Халком Премьер министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза, сообщает издание Mail on Sunday.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.

Политика Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.

Экономика Суд решил обязать ЦБ возобновить лицензии страховщика «Респект» Суд решил обязать Центробанк возобновить действие лицензий СК "Респект" в течение месяца после вступления решения в силу.

Шоу-бизнес Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Единоборства Тайсон Фьюри попал в больницу после боя с Уаллином Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после боя Отто Уаллином доставлен в больницу, информирует The Sun.

Энергетика Reuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов Государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти после атаки беспилотников.

Космос Загадки сверхновых. Как происходят самые смертоносные взрывы в космосе Молодой канадский астроном Ян Шелтон, работая в обсерватории в Чили, случайно открыл в феврале 1987 года взрыв сверхновой в Большом Магеллановом облаке, карликовой галактике — спутнике Млечного Пути в 50 килопарсеках от нас.

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 15 сентября совершил более чем семичасовой полет у западных границ России.

Общество Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в воскресенье заявили о начале итальянской забастовки из-за низкого уровня зарплат.

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.

Происшествия Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.

Футбол «Милан» обыграл «Верону» благодаря голу с пенальти В матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» в гостях одержал минимальную победу над «Вероной».

Культура Найдена неизвестная песня Началовой Бывший пиар-директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о планах на неизданную песню артистки, обнаруженную в студии уже после ее похорон, передает сайт kp.ru.

Политика В Госдуме оценили идею Украины соединить Балтийское и Черное моря Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил предложение Украины соединить Балтийское и Черное моря.

Кино Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова» Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.