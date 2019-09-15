Футбол
ТАССГлавный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Самуэль Жиго
|12′
|42′
Отман Эль-Кабир
|48′
Владимир Ильин
|55′
Рафал Аугустыняк
|60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
|62′
Гус Тил
|64′
|69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
|71′
|71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
|78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
|84′
Николай Рассказов
|90′+1′
|90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
19
Понсе
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
10
Бакаев
20
Шюррле
77
Баклов
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
18
Кухарчик
6
Аугустыняк
14
Бавин
21
Насыров
44
Егорычев
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑4‑2
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак". Об этом на встрече с болельщиками сообщил гендиректор "Спартака" Томас Цорн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Космос
Эксперты изучили вулканически активный спутник Юпитера Ио
Rusargument 13 сентября в 17:47
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Общество
Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара
Чтение маркировки товара зачастую становится проблемным для потребителей, советы, как быстро сориентироваться в ее содержании, приводятся в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:04
Гаджеты
Специальное приложение Xiaomi удаляет память любых смартфонов
Специальное приложение Cleaner Lite от компании Xiaomi удаляет память любых смартфонов на предмет устаревших файлов, пакетов apk, «мусора» в памяти и кэша приложений.
UfacityNews.ru вчера в 15:01
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруда обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Политика
США обвинили Россию в «оккупации Донбасса»
Америка, в лице представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, заявляет, якобы Россия продолжает оккупировать Донбасс.
ФедералПресс 01:28
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в кому и уже не может дышать самостоятельно
По последним данным, актриса находится в коме; на фоне осложнений, спровоцированных онкологическим заболеванием (в частности, отека мозга), Анастасия уже не может дышать самостоятельно.
Киноафиша России вчера в 04:21
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Музыка
Лидер группы The Cars Рик Окасек умер в США
Народные новости вчера в 23:15
Происшествия
В Казахстане столкнулись автобус и поезд
В Казахстане в районе станции Шамалган автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом.
ТАСС вчера в 11:40
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Религия
Русские приходы в Западной Европе присоединились к РПЦ
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (бывший экзархат русских церквей в составе Константинопольского патриархата) вошел в состав Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 14 сентября в 10:22
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
Газета.Ru вчера в 16:55
Происшествия
По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело
Ранее в издании "Коммерсант" появилась информация, что в 2017-2018 годах неустановленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, согласно которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Российская газета 13 сентября в 03:39
Культура
Победителей Всемирного циркового фестиваля назвали в Москве
В Москве определили победителей VII Всемирного циркового фестиваля "Идол".
Москва 24 вчера в 19:26
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 13 сентября в 22:59
Футбол
Букмекеры верят в победу ФК «Ростов» над «Ахматом»
Букмекерские конторы ставят на победу футбольного клуба «Ростов» в матче против команды «Ахмат», сообщается на сайте организаций.
Rostov gazeta вчера в 07:18
Гаджеты
Lenovo выпустила новые умные часы Carme
Китайская компания Lenovo объявила о выходе новой модели умных часов Lenovo Carme.
Vevby.ru 01:19
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия
СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.
РБК 01:24
Политика
Глава МИД Украины призвал внести изменения в закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 14 сентября в 11:43
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru вчера в 09:09
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Армия и оружие
Западные ВВС получат ракету для борьбы с «Панцирь-С» и С-400
ВладТайм вчера в 04:08
Происшествия
В Москве задержали экс-игрока КХЛ по делу о мошенничестве
REGNUM вчера в 12:35