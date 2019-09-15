Футбол

ТАССТАССГлавный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 14 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак". Об этом на встрече с болельщиками сообщил гендиректор "Спартака" Томас Цорн.
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