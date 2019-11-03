Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско выразил надежду на скорую встречу с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Уважаю мнение и работу Черчесова, здорово, что он смотрит и анализирует матчи, планирует состав на предстоящие матчи сборной.

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