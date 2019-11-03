Футбол

News.ruNews.ruГлавный тренер «Спартака» Тедеско хочет встретиться с Черчесовым

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско выразил надежду на скорую встречу с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Уважаю мнение и работу Черчесова, здорово, что он смотрит и анализирует матчи, планирует состав на предстоящие матчи сборной.
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Доменико Тедеско — о словах Черчесова: «У нас „Спартак“, а не сборная»

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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
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