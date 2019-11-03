Футбол
News.ruГлавный тренер «Спартака» Тедеско хочет встретиться с Черчесовым
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско выразил надежду на скорую встречу с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Уважаю мнение и работу Черчесова, здорово, что он смотрит и анализирует матчи, планирует состав на предстоящие матчи сборной.
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Президент «Пюника» Артур Согомонян сообщил, что полузащитник команды Эрик Варданян близок к переходу в «Сочи».
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В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
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