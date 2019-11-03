Футбол
News.ruГлавный тренер «Спартака» Тедеско хочет встретиться с Черчесовым
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско выразил надежду на скорую встречу с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Уважаю мнение и работу Черчесова, здорово, что он смотрит и анализирует матчи, планирует состав на предстоящие матчи сборной.
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Происшествия
У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна
Российская газета 17:16
Здоровье
Игорь Бабушкин провёл совещание по итогам Госсовета по здравоохранению
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина в Калининградской области, обозначил перед медицинским сообществом региона задачи, поставленные главой государства.
Астрахань.Ру 00:52
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия 14:20
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Политика
Трамп заявил об очень хороших отношениях с Россией и Украиной
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что у него сложились очень хорошие отношения с Россией и Украиной.
Взгляд.ру 15:37
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.
Интерфакс-Спорт 15:50
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк
Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:56
Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru 06:34
Политика
Жириновский обвинил украинцев в нежелании иметь свое государство
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что украинцы не желают иметь свое государство.
РИА Новости 16:38
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 19:14
Единоборства
Масвидаль победил Диаса на UFC 244 и выиграл пояс BMF
Американец Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе, в главном бою вечера на турнире UFC 244 победил соотечественника Нейта Диаса.
Спорт-Экспресс вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала лицо после хирургического вмешательства
Певица Нюша опубликовала фотографию, показав крупным планом свое лицо после хирургического вмешательства, которое потребовалось для удаления родинки над губой.
Слово и Дело 07:25
Теннис
Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA
Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
Спорт-Экспресс 08:14
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Шоу-бизнес
Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
РИА Новости 15:08
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Здоровье
Новый американский томограф поступил в Ульяновский онкодиспансер
Как сообщил глава Минздрава Ульяновской области Сергей Панченко, в отделение радиологии Ульяновского областного онкологического диспансера поступил новый томограф производства США.
Ульяновск.Экспресс 01:48
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс вчера в 09:07
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Армия и оружие
Семь ракет запустили в сторону Израиля из сектора Газа
Армия обороны Израиля сообщила о семи ракетах, запущенных из сектора Газа в сторону Израиля.
Национальная служба новостей 01 ноября в 16:15
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17