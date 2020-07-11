Происшествия

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тысяч рублей, сообщает «Спорт Экспресс» в субботу, 11 июля.
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Тедеско перевел 250 тыс. рублей мошенникам, представившимся сотрудниками «Спартака»

Sport24.ru13:03

Источник: Тедеско в Сочи стал жертвой мошенников, переслав им 250 тыс. рублей

Чемпионат13:32

СМИ: Тедеско стал жертвой мошенников. Он отдал им крупную сумму денег

Sport.ru13:30

Мошенник обманул Тедеско на 250 тысяч рублей

Metaratings13:07

СМИ: Тедеско отдал мошенникам 250 тысяч рублей, «Спартак» обратился в полицию

Матч ТВ13:51

Стали известны подробности обмана Тедеско, который перевел мошенникам 250 тысяч рублей

Спорт-Экспресс14:51

«Спартак» подал заявление в полицию. Тедеско перевел мошенникам 250 тысяч рублей

Sports.ru13:47
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Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

В Apple считают, что поводов для боязни слежки у владельцев MacBook нет, так как ноутбуки снабжены светодиодным индикатором, который загорается всегда, когда камера работает, и активировать FaceTime HD с выключенным светодиодом невозможно.
3DNews 07:54
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Общество

В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Хоккей

Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
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Происшествия

Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
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Политика

Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
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Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
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Здоровье

На Украине идут испытания четырех препаратов для лечения коронавируса

Тестирование четырех препаратов для лечения коронавирусной инфекции ведется в настоящее время на Украине, 11 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
ИА Красная Весна 08:40
Футбол

«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Вальядолид»

Чемпионат 15:27
Наука

Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК

Evo-rus.com 09 июля в 13:44
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Происшествия

Представитель Фургала заявила об угрозах из-за митинга в Хабаровске

Коммерсантъ 07:59
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает два месяца

Газопровод «Голубой поток», проложенный по дну Черного моря, простаивает уже два месяца.
BFM.ru 13:04
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем

Газета.Ru 11:56
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Футбол

Футболист клуба АПЛ признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 10:30
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС 03:02
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Общество

Спецназовец по прозвищу «Капитан Америка» совершил самоубийство

Газета.Ru 14:25
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Происшествия

СМИ сообщили об обысках в мэрии Магаса и фонде соцстраха Ингушетии

В Ингушетии проходят обыски в мэрии Магаса и региональном Фонде социального страхования (ФСС), сообщил источник «Интерфакса».
Коммерсантъ 13:45
Армия и оружие

Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
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Футбол

Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
RT на русском 15:33
Футбол

«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице РПЛ

Rambler News Service 11:25
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
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Футбол

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:34
Политика

Голунов раскритиковал Навального за высказывания о Сафронове

Голунов ответил на высказывания скандального блогера постом, в котором жестко раскритиковал "борца за все хорошее против всего плохого".
ПолитРоссия 10:01
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20
Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

РИА Новости 09:21
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Автоспорт

Россиянин Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2»

Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» — Гран-при Штирии.
RT на русском 13:56
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Политика

Эрдоган назвал изменение статуса Святой Софии шагом к великой Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции.
RT на русском 14:34
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
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Происшествия

В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
ТАСС 14:59
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