Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тысяч рублей, сообщает «Спорт Экспресс» в субботу, 11 июля.

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Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

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Происшествия СМИ сообщили об обысках в мэрии Магаса и фонде соцстраха Ингушетии В Ингушетии проходят обыски в мэрии Магаса и региональном Фонде социального страхования (ФСС), сообщил источник «Интерфакса».

Армия и оружие Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля. 1

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