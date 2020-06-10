Коронавирус
РИА НовостиГлавный тренер «Сток Сити» заразился коронавирусом
Главный тренер "Сток Сити" Майкл О'Нил сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте английского футбольного клуба, выступающего в Чемпионшипе. Отмечается, что в предыдущие пять этапов тестирования анализы 50-летнего О'Нила давали отрицательные результаты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:20, Ашберн
Футбол
Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски
Иначе говоря, «Зенит» получил право принять встречу на «Газпром Арене» из-за меньшего количества домашних игр в предыдущих раундах турнира.
Советский спорт 01:02
Экономика
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
Москва 24 06 июня в 23:24
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Интерфакс вчера в 15:05
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Общество
В Москве за сутки выявили самое низкое за два месяца число заразившихся
Новые 1 195 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель за два месяца.
ТАСС 03:38
Технологии
Разработчик летающего мотоцикла едва не разбился во время полёта
Об инциденте рассказал основатель и глава компании HoverSurf Александр Атаманов, который пояснил, что падение летающего мотоцикла Scorpion-3 произошло из-за технической поломки.
Популярная механика вчера в 10:46
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Авто
Skoda представила вседорожный универсал Octavia Scout нового поколения
Компания Skoda представила новую модификацию модели Octavia четвёртого поколения.
За рулем Кубань 04:12
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Происшествия
Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео
Четвертая Власть 01:16
Происшествия
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Прокуратура установила виновного в убийстве шведского премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году – это скончавшийся дизайнер Стиг Энгстрём, заявил прокурор Кристер Петерссон в ходе онлайн пресс-конференции.
РИА Новости 04:06
Происшествия
Подросток, готовивший теракт в Красноярске, признан невменяемым
Подросток, в отношении которого УФСБ России по региону возбуждено несколько уголовных дел, связанных с подготовкой к теракту, нуждается в лечении, поскольку серьезно болен, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Российская газета 03:06
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Политика
Столтенберг: НАТО не может игнорировать усиление Китая
По словам госсекретаря, Китай в ближайшее время выйдет на лидирующие позиции в мире, активно развивает инфраструктуру, а также имеет второй по величине военный бюджет.
RuNews24.ru 08 июня в 12:37
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
РИА Новости вчера в 08:55
Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
ТАСС вчера в 20:03
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Полиция объявила о задержании Михаила Ефремова
РБК вчера в 12:04
Гаджеты
2019-й стал лучшим годом для смартфонов Google Pixel
Исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что в прошлом году компания Google продемонстрировала рекордный объём поставок своих смартфонов семейства Pixel.
3DNews 00:43
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
В России выявили за сутки 8404 случая коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах, рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 03:36
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Экономика
Forbes назвал самые щедрые компании России: в список вошла «Татнефть»
Forbes представил рейтинг самых щедрых компаний России. Журнал изучал, где больше всего платят топ-менеджменту.
БИЗНЕС Online 02:57