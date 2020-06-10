Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавный тренер «Сток Сити» заразился коронавирусом

Главный тренер "Сток Сити" Майкл О'Нил сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте английского футбольного клуба, выступающего в Чемпионшипе. Отмечается, что в предыдущие пять этапов тестирования анализы 50-летнего О'Нила давали отрицательные результаты.
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Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
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