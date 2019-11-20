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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыГлавный тренер «Тоттенхэма» Почеттино покинул свой пост

Напомним, что Маурисио Почеттино стал наставником «Тоттенхэма» перед началом сезона-2014/15. Ранее сообщалось, что Диего Марадона ушел с поста главного тренера аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» спустя 2,5 месяца работы на этой должности.
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