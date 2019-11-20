Лига чемпионов
Аргументы и ФактыГлавный тренер «Тоттенхэма» Почеттино покинул свой пост
Напомним, что Маурисио Почеттино стал наставником «Тоттенхэма» перед началом сезона-2014/15. Ранее сообщалось, что Диего Марадона ушел с поста главного тренера аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» спустя 2,5 месяца работы на этой должности.
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Почеттино уволили из «Тоттенхэма». 5 месяцев назад команда играла в финале Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 15:45
Покеттино уволен: «Тоттенхэм» в этом сезоне показал худший старт за 11 лет
Спорт-Экспрессвчера в 15:28
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