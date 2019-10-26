Футболисты "Тамбова" вернули игрокам "Уфы" чувство реальности в матче 14-го тура чемпионата России, заявил главный тренер уфимского клуба Вадим Евсеев. "Уфа" в субботу проиграла в гостях "Тамбову" со счетом 0:3.

Главный тренер «Уфы» Евсеев: «Тамбов» опустил нас на землю

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