РПЛ

ТАССТАССГлавный тренер «Уфы» Евсеев остался доволен ничьей в матче с «Динамо»

Динамо — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
45′+1′
65′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
70′
71′
Александр Сухов
73′
Оливье Тилль
Николай Гиоргобиани
Роман Евгеньев
77′
84′
Боян Йокич
Денис Терентьев
Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев остался доволен ничьей в матче девятого тура чемпионата России против московского "Динамо". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер". В понедельник "Уфа" на выезде сыграла вничью с "Динамо" со счетом 0:0.
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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