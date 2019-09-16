Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев остался доволен ничьей в матче девятого тура чемпионата России против московского "Динамо". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер". В понедельник "Уфа" на выезде сыграла вничью с "Динамо" со счетом 0:0.

Главный тренер «Уфы» Евсеев остался доволен ничьей в матче с «Динамо»

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