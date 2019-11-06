Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUГлавный тренер «Валенсии» прокомментировал травму Черышева

Валенсия — Лилль
4 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
21′
Габриэл Дос Сантос
25′
Виктор Осимхен
Денис Черышев
Ферран Торрес
30′
Эсекиэль Гарай
32′
37′
Бенжамен Андре
Ли Кан Ин
Ману Вальехо
54′
65′
Жозе Фонте
Даниэль Парехо
66′
Даниэль Васс
67′
74′
Юсуф Языджи
Ренату Саншеш
80′
Бенжамен Андре
Луис Араужо
80′
Домагой Брадарич
Адама Сумаоро
82′
Жоффри Кондогбиа
84′
90′
Адама Сумаоро
Жонатан Бамба
Ферран Торрес
90′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
90′+2′
Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал состояние полузащитника команды Дениса Черышева. Российский футболист получил травму в матче с «Лиллем» (4:1) в Лиге чемпионов. Черышев вынужден был покинуть поле уже на 30-й минуте встречи.
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