Лига чемпионов
Sportbox.RUГлавный тренер «Валенсии» прокомментировал травму Черышева
|21′
Габриэл Дос Сантос
|25′
Виктор Осимхен
Денис Черышев
Ферран Торрес
|30′
Эсекиэль Гарай
|32′
|37′
Бенжамен Андре
Ли Кан Ин
Ману Вальехо
|54′
|65′
Жозе Фонте
Даниэль Парехо
|66′
Даниэль Васс
|67′
|74′
Юсуф Языджи
Ренату Саншеш
|80′
Бенжамен Андре
Луис Араужо
|80′
Домагой Брадарич
Адама Сумаоро
|82′
Жоффри Кондогбиа
|84′
|90′
Адама Сумаоро
Жонатан Бамба
Ферран Торрес
|90′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
|90′+2′
|57%
|Владение мячом
|43%
|77%
|Процент точных передач
|72%
|–
|Удары в сторону ворот
|7
|8
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|4
|Угловые
|3
|11
|Отборы
|10
|7
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
15
Вальехо
10
Парехо
6
Кондогбиа
22
Гомес
9
Гамейро
20
Торрес
16
Меньян
14
Бамба
6
Фонте
4
Дос Сантос
17
Челик
11
Араужо
24
Сумаре
29
Брадарич
9
Реми
7
Осимхен
18
Саншеш
Лилль
Расстановка 3‑4‑3
Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал состояние полузащитника команды Дениса Черышева. Российский футболист получил травму в матче с «Лиллем» (4:1) в Лиге чемпионов. Черышев вынужден был покинуть поле уже на 30-й минуте встречи.
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