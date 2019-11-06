Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатГлавный тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева

Валенсия — Лилль
4 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 5 ноября
Стадион «Месталья»
21′
Габриэл Дос Сантос
25′
Виктор Осимхен
Денис Черышев
Ферран Торрес
30′
Эсекиэль Гарай
32′
37′
Бенжамен Андре
Ли Кан Ин
Ману Вальехо
54′
65′
Жозе Фонте
Даниэль Парехо
66′
Даниэль Васс
67′
74′
Юсуф Языджи
Ренату Саншеш
80′
Бенжамен Андре
Луис Араужо
80′
Домагой Брадарич
Адама Сумаоро
82′
Жоффри Кондогбиа
84′
90′
Адама Сумаоро
Жонатан Бамба
Ферран Торрес
90′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
90′+2′
Главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес рассказал о травме российского полузащитника клуба Дениса Черышева, которую он получил в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лиллем" (4:1).
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