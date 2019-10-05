Хоккей

Газета.RuГазета.RuГлавный тренер «Вашингтона» прокомментировал дебют российского вратаря

Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
1 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден прокомментировал дебют российского вратаря Ильи Самсонова. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Для 22-летнего россиянина этот матч стал первым в заокеанской лиге.
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