Московский "Локомотив" доставит проблемы футболистам туринского "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов. Такое мнение на пресс-конференции в понедельник высказал главный тренер итальянской команды Маурицио Сарри. Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник в Турине.

с чего всё началось

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Ювентус» Маурицио Сарри считает московский «Локомотив» опасным соперником в Лиге чемпионов. Мы видели, как они играли в Леверкузене, как прессинговали и заставили вратаря немцев совершать ошибки.

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