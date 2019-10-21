Лига чемпионов
News.ruГлавный тренер «Ювентуса» Сарри назвал «Локомотив» опасным соперником
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Ювентус» Маурицио Сарри считает московский «Локомотив» опасным соперником в Лиге чемпионов. Мы видели, как они играли в Леверкузене, как прессинговали и заставили вратаря немцев совершать ошибки.
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Московский "Локомотив" доставит проблемы футболистам туринского "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов. Такое мнение на пресс-конференции в понедельник высказал главный тренер итальянской команды Маурицио Сарри. Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник в Турине.ТАСС Спортвчера в 12:56
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Маурицио Сарри: «„Локомотив“ очень опасен все 90 минут, надо быть внимательнее»
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