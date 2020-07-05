с чего всё началось

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ранее в своём «инстаграме» сообщила о пополнении в семье. Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом же сезоне привёл команду к победе в чемпионате России.

Футбол «Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Происшествия Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера. 708

Общество Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ". 12

Здоровье Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца В результате специалисты получили данные, по которым сердечно-сосудистые заболевания регистрировались значительно чаще у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл, тогда как норма — 30-60 нг/мл. 65

Религия РПЦ: лишённый сана схиигумен Сергий боялся китайцев Священник был уверен, что они в скором времени захватят Россию, заявил секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии РПЦ игумен Вениамин Райников.

Космос Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab. 12

Шоу-бизнес София Ротару показала дом за миллион долларов Хотя из-за пандемии на рынке элитной недвижимости кризис, и дорогие дома падают в цене. Так что и за миллион его сейчас вряд ли кто купит.

Политика Американцев предупредили о плачевных последствиях отказа от РД-180 Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180. 1

Общество Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю 26 июня сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю.

Армия и оружие В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.