Общество
Чемпионат«Зенит» поздравил Семака с рождением внучки
Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ранее в своём «инстаграме» сообщила о пополнении в семье. Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом же сезоне привёл команду к победе в чемпионате России.
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с чего всё началось
"Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!" — написала Анна Семак в Instagram.Газета.Ru07:16
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Происшествия
В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери
Аргументы и Факты 12:32
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Общество
Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым
Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни.
Lenta.ru 05:14
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Здоровье
В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 14 тысяч
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 266 человек.
Уральский меридиан 03:33
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Авто
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Dodge представил рестайлинговый внедорожник Durango.
Новые автомобили 03 июля в 08:15
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Кино
На YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
ToDay News Ufa 03:30
Общество
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Общество
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
Футбол
«Леганес» обыграл «Эспаньол» в чемпионате Испании
"Леганес" обыграл "Эспаньол" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 13:06
Политика
Путин поздравил Трампа с Днем независимости Соединенных Штатов
Журналистская правда 05:45
Здоровье
Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца
В результате специалисты получили данные, по которым сердечно-сосудистые заболевания регистрировались значительно чаще у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл, тогда как норма — 30-60 нг/мл.
ИА Красная Весна вчера в 14:46
Политика
Стрелков назвал пустым «трёпом» слова о включении Донбасса в Россию
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков оценил слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о том, что Донбасс может войти в состав России.
News.ru 11:23
Религия
РПЦ: лишённый сана схиигумен Сергий боялся китайцев
Священник был уверен, что они в скором времени захватят Россию, заявил секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии РПЦ игумен Вениамин Райников.
News.ru 12:04
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Космос
Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту
Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.
Интерфакс 02:27
Шоу-бизнес
София Ротару показала дом за миллион долларов
Хотя из-за пандемии на рынке элитной недвижимости кризис, и дорогие дома падают в цене. Так что и за миллион его сейчас вряд ли кто купит.
Комсомольская правда вчера в 09:10
Политика
Американцев предупредили о плачевных последствиях отказа от РД-180
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости 12:20
Политика
Крымские татары ответили на отказ Анкары признать российский Крым
Должность главы МИД в Турции назначается президентом.
Вести Крым 05:07
Общество
Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю
26 июня сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю.
RT на русском 12:47
Политика
Киев заявил о консолидации по Донбассу с Германией и Францией
В Киеве подвели итоги состоявшейся в пятницу в Берлине встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» по Донбассу.
Аргументы и Факты вчера в 04:51
Армия и оружие
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение 10:26
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35