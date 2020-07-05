Общество

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» поздравил Семака с рождением внучки

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ранее в своём «инстаграме» сообщила о пополнении в семье. Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом же сезоне привёл команду к победе в чемпионате России.
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с чего всё началось
"Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!" — написала Анна Семак в Instagram
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Газета.Ru07:16

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«Зенит» поздравил Сергея Семака с прибавлением в его семье

Петербургский дневник13:07

«Зенит» поздравил Семака с рождением внучки

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Сергей Семак
Футбольный тренер
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России и единственный - в составе трёх команд. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта.
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