Общество

Вести.RuВести.RuГлавный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
"Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!" — написала Анна Семак в Instagram
.
Газета.Ru07:16

Подробнее о событии

Сергей Семак на матч в Краснодаре выйдет дедушкой

Фонтанка.Ру07:55

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

Вести.Ru07:50

20-летняя падчерица футболиста Сергея Семака впервые стала мамой

Летидор06:45

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

РИА Новости07:21

Семак стал дедушкой в 44 года

Газета.Ru07:16

Сергей Семак стал дедушкой

Матч ТВ07:07

Тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

Московский Комсомолец07:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Автоспорт

Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено

Газета.Ru 08:13
1
Автоспорт

Хэмилтон снова вызван к стюардам после протеста «Ред Булл»

Sports.ru 07:56
Здоровье

Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца

Специалист отметила, что именно витамин D играет немалую роль в профилактике болезней сердца.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
58
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» попала в больницу

Lenta.ru 08:05
1
Экономика

Аналитиков Sohu восхитила стратегия России по покупке облигаций США

Москва вновь закупила облигации госдолга США, причину перемены стратегии объяснили аналитики китайского издания Sohu.
iReactor вчера в 11:27
2
Футбол

После удара молнии 16-летний российский вратарь попал в реанимацию

Российская газета 04:40
Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 04:12
2,2K
Гаджеты

Huawei запатентовала смартфон со сменным зум-объективом

В патенте говорится о смартфоне с тройной основной камерой: два датчика будут иметь небольшие размеры, а вот третий — большой — станут использоваться со сменной оптикой.
Live24 04:21
2
Экономика

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти половина владельцев бизнеса продолжает отмечать ухудшение деловой среды, и вряд ли стоит списывать их ответы на обычную инерцию и стереотипы, поделился ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев.
Известия вчера в 17:01
1
Политика

Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР

Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
1,6K
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
50
Политика

Путин поздравил Трампа с Днем независимости Соединенных Штатов

Журналистская правда 05:45
125
Футбол

«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар»

«Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам 26-го тура.В том случае, если подопечные Сергея Семака в своем матче 26-го тура одержат победу над «Краснодаром», то досрочно завоюют чемпионский титул.
Vprognoze.ru вчера в 17:59
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
3,2K
Шоу-бизнес

Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа

Певец Аугуст Алсина заявил, что долгое время встречался с Джадой Пинкетт Смит — женой Уилла Смита.
РЕН ТВ вчера в 18:41
Космос

Установлен точный центр тяжести Солнечной системы

Напомним, к центру тяжести Солнечной системы привязаны все измерения гравитационных волн, по которым специалисты находят черные дыры.
TV BRICS 08:00
8
Технологии

Новый геймпад для PlayStation 5 окажется гораздо дороже ожидаемого

Sony позиционирует DualSense как геймпад совершенно нового уровня.
UfaTime.ru 05:44
2
Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине

В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
Автоспорт

Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru вчера в 12:26
Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

RT на русском 03 июля в 06:33
1,2K
Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
5
Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.
Интерфакс вчера в 22:01
305
Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

RT на русском 06:45
9
Путешествия

Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
195
Кино

На YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне

В YouTube разместили фильм HBO о преследовании многих геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:02
260
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
303
Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
240
Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 07:31
47
Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 03 июля в 01:00
73
Армия и оружие

Дальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Известия 03:12
1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Футбольный тренер
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России и единственный - в составе трёх команд. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное