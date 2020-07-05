с чего всё началось

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля. 2,2K

Гаджеты Huawei запатентовала смартфон со сменным зум-объективом В патенте говорится о смартфоне с тройной основной камерой: два датчика будут иметь небольшие размеры, а вот третий — большой — станут использоваться со сменной оптикой. 2

Экономика Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды Почти половина владельцев бизнеса продолжает отмечать ухудшение деловой среды, и вряд ли стоит списывать их ответы на обычную инерцию и стереотипы, поделился ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев. 1

Политика Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 1,6K

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 50

Футбол «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар» «Зенит» может стать чемпионом России уже по итогам 26-го тура.В том случае, если подопечные Сергея Семака в своем матче 26-го тура одержат победу над «Краснодаром», то досрочно завоюют чемпионский титул.

Шоу-бизнес Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа Певец Аугуст Алсина заявил, что долгое время встречался с Джадой Пинкетт Смит — женой Уилла Смита.

Космос Установлен точный центр тяжести Солнечной системы Напомним, к центру тяжести Солнечной системы привязаны все измерения гравитационных волн, по которым специалисты находят черные дыры. 8

Происшествия Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.

Автоспорт Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2» Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.

Шоу-бизнес Певица МакSим появилась на публике после реабилитации Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году. 5