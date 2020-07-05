Общество

Вести.RuВести.RuГлавный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
"Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!" — написала Анна Семак в Instagram
.
Газета.Ru07:16

Подробнее о событии

Сергей Семак стал дедушкой

Телеканал Санкт-Петербург07:32

«С прибавлением в большой семье!»: Сергей Семак стал дедушкой

78.ru07:48

Тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

КП - Санкт-Петербург07:35

Сергей Семак на матч в Краснодаре выйдет дедушкой

Фонтанка.Ру07:55

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

РИА Новости07:21

Сергей Семак с женой стали дедушкой и бабушкой

Петербургский дневник07:20

20-летняя падчерица футболиста Сергея Семака впервые стала мамой

Летидор06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Общество

В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20
509
Экономика

В Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на гражданское оружие

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести в РФ утилизационный сбор на продающееся гражданам огнестрельное и пневматическое оружие, оплачивать который предлагается отечественным производителям и зарубежным поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
РИА Новости 03 июля в 06:22
191
Политика

Племянника Путина захотели сделать борцом с коррупцией

Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции».
Lenta.ru 05:59
346
Автоспорт

Хэмилтона лишили второго места по итогам квалификации Гран-при Австрии

Матч ТВ 08:37
Баскетбол

«Барселона» объявила об уходе Пангоса, который может перейти в «Зенит»

Испанский баскетбольный клуб "Барселона" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды канадского защитника Кевина Пангоса, который, по информации СМИ, может пополнить состав "Зенита" из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 06:49
Шоу-бизнес

Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков

Российская газета 09:15
2
Путешествия

Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
239
Происшествия

В российском городе бродячие собаки напали на гуляющих детей

Lenta.ru 05:33
87
Футбол

«Ахмат» забил ЦСКА один гол за 10 матчей

Спорт-Экспресс вчера в 18:17
2
Технологии

Новый геймпад для PlayStation 5 окажется гораздо дороже ожидаемого

Sony позиционирует DualSense как геймпад совершенно нового уровня.
UfaTime.ru 05:44
2
Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
2,5K
Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском вчера в 00:00
1,5K
Происшествия

Просителя убежища из России убили в Австрии

Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
713
Армия и оружие

Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Газета.Ru вчера в 17:17
62
Общество

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
25
Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru вчера в 09:13
62
Экономика

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти половина владельцев бизнеса продолжает отмечать ухудшение деловой среды, и вряд ли стоит списывать их ответы на обычную инерцию и стереотипы, поделился ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев.
Известия вчера в 17:01
3
Армия и оружие

Снайпера Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории

Piter.tv 03 июля в 08:54
2
Политика

Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
3,5K
Армия и оружие

США получили первый ракетный двигатель для замены российских РД-180

Американская компания Blue Origin поставила консорциуму United Launch Alliance (ULA) первый двигатель BE-4 для ракеты-носителя Vulcan Centaur.
ТАСС вчера в 15:22
2,3K
Армия и оружие

Американский ЗРК Patriot отразил атаку на посольство США в Багдаде

Зенитный ракетный комплекс Patriot отразил атаку, которой подверглось в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде.
News.ru 05:19
5
Политика

Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G

Ранее газета сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году.
РИА Новости 07:06
1
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
57
Энергетика

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
22
Армия и оружие

Украина провела наиболее масштабные за последние годы военные учения

В Украине прошли военные учения, которые в стране назвали одними из наиболее масштабных за последние годы.
Актуальные Новости вчера в 11:20
8
Общество

«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне

Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
65
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
1,8K
Космос

Российские ученые отказались от разработки медицинского модуля для МКС

Деловое.ТВ 03 июля в 08:46
47
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы артиста Михаил Ефремова, заявил, что Ефремов не признает вину в дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве, в результате которого умер человек.
Городовой 03 июля в 09:51
6K
Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
187
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Футбольный тренер
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России и единственный - в составе трёх команд. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное