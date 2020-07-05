с чего всё началось

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.

Шоу-бизнес Певица МакSим появилась на публике после реабилитации Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году. 7

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Происшествия В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения. 3

Шоу-бизнес Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович. 4

Шоу-бизнес София Ротару показала дом за миллион долларов Хотя из-за пандемии на рынке элитной недвижимости кризис, и дорогие дома падают в цене. Так что и за миллион его сейчас вряд ли кто купит.

Происшествия Подозреваемую в убийстве дочери россиянку задержали в Таиланде Как сообщает портал The Pattaya News, женщина также подозревается в убийстве своей полуторагодовалой дочери.

Политика Путин объяснил правильность поправок к Конституции Ранее Путин рассказал, что в Конституции СССР была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из Союза. 19

Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. 780

Происшествия Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера. 664

Авто Дебют таинственного Lamborghini состоится 8 июля Онлайн-дебют запланирован на ближайшую среду, 8 июля в 19:00 по московскому времени.