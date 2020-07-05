Общество
Вести.RuГлавный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой
В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
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с чего всё началось
"Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!" — написала Анна Семак в Instagram.Газета.Ru07:16
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