с чего всё началось

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.

Политика Американский BE-4 не считают катастрофой для российской экономики Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к особым потерям бюджета РФ, считает член Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров. 166

Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. 772

Футбол Соболев не считает, что «Спартак» проиграл из-за судейства Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал для «Спорт-Экспресс» неожиданное поражение своей команды в домашнем матче против «Тамбова» со счетом 2:3 – при этом красно-белые дважды вели в счете, а решающий гол пропустили с пенальти.

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,9K

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 58

Наука Ученые назвали оптимальный объем кислорода для хорошей работы мозга Нейробиологи выяснили также, что 50 процентов поступающего в мозг кислорода идет на функционирование нервных клеток, еще 50 процентов - на работу остальных тканей мозга.

Армия и оружие ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны. 7

Космос Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab. 10

Общество Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места «Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина. 32