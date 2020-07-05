Общество

Вести.RuВести.RuГлавный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
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"Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой!" — написала Анна Семак в Instagram
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Сергей Семак
Футбольный тренер
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России и единственный - в составе трёх команд. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта.
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