Лига чемпионов

Санкт-Петербургские ведомостиСанкт-Петербургские ведомостиГлавный тренер «Зенита» прокомментировал игру с «Лейпцигом»

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак признал заслуженной победу «Лейпцига». Главный тренер сине-бело-голубых подвел итоги матча 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Напомним, петербургская команда уступила в Германии со счетом 1:2.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нагельсман: «РБ Лейпциг» повезло, что передачам «Зенита» не хватило точности

Чемпионатвчера в 16:36

Юлиан Нагельсманн: «Не ожидал, что „Зенит“ играет так сильно на контратаках»

Спорт-Экспрессвчера в 15:45

«Лейпциг» был сильнее «Зенита»: режим контратак не сработал, перестроиться не вышло

Sports.ruвчера в 18:38

Тренер «Лейпцига» Нагельсман: не ожидал, что «Зенит» силен в контратаках

РИА Новостивчера в 16:41

«Очень напряженная игра»: эксперт прокомментировал предстоящий матч «РБ Лейпциг» - «Зенит»

Piter.tvвчера в 04:28

Тренер «Лейпцига» Нагельсман ожидал большего давления со стороны футболистов «Зенита»

ТАСС Спортвчера в 15:37

Тренер «Лейпцига»: Невероятно, как хладнокровно мы себя вели на поле

Нева Спортвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Армия и оружие

Пентагон обвинил Турцию в предательстве НАТО

Глава Пентагона (Минобороны США) Марк Эспер раскритиковал поведение Турции в Сирии.
Журналистская правда 06:39
Экономика

Комитет Думы поддержал увеличение периода выплаты накопительной пенсии

Комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал и рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект правительства РФ об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04:10
Политика

На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Экономика

Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:11
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Происшествия

В Архангельске убили мать шестерых детей

Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Фигурное катание

Российские фигуристы сутки добирались до Канады

Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
Рамблер 02:44
Политика

Россияне доверяют президенту меньше, чем армии

Второй год подряд россияне больше доверяют армии, чем президенту, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:15
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Хоккей

Голкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

РБК 04:06
Авто

Рассекречена внешность нового Volkswagen Golf

Немецкий производитель автомобилей, компания Volkswagen, сегодня официально рассекретила новое поколение одного из самых продаваемых транспортных средств в мире - хэтчбека Golf.
Наша версия 08:09
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Авто

В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%

Телеканал Санкт-Петербург 05:01
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
Век 21 октября в 11:11
Политика

В США задержали Ахмеда Билалова

В штате Флорида в США сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности задержан уроженец Дагестана, бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.
РИА Дербент вчера в 01:32
Общество

Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке

Административный протокол составлен в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, порвавшего Конституцию РФ перед камерой.
Газета.Ru 08:10
Финансы

Сечин считает возможной глобальную валютную войну

Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Авто

Renault готовит совершенно новый бюджетный кроссовер

Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили 22 октября в 10:51
Политика

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин в шутку упрекнул и.о. президента Маврикия Парамасивума Пиллая Вьяпури в нескромности, отметив, что в рейтинге Doing Business Россия заняла то место, которое раньше занимал остров.
Ведомости 08:22
Единоборства

Конор Макгрегор: «Первую бутылку своего виски подарил Путину»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что подарил первую бутылку собственного виски Proper 12 президенту РФ Владимиру Путину.
Спорт БИЗНЕС Online 06:15
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Культура

Представители сериала «Сваты» сделали официальное заявление

Piter.tv 03:15
Общество

В Сбербанке прокомментировали сообщения СМИ об утечке данных клиентов

В Сбербанке опровергли сообщения СМИ об утечке персональных данных клиентов, пояснив, что ни в самом банке, ни в его дочерних компаниях ничего подобного не было.
RT на русском 07:56
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Экономика

Акции Twitter подешевели почти на 20%

Накануне, 23 октября, торгами акциями Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) закрылись на отметке $38,83.
РБК 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юлиан Нагельсманн
Немецкий тренер
Немецкий футбольный тренер, в настоящее время является главным тренером клуба «РБ Лейпциг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное