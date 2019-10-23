Лига чемпионов
Санкт-Петербургские ведомостиГлавный тренер «Зенита» прокомментировал игру с «Лейпцигом»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак признал заслуженной победу «Лейпцига». Главный тренер сине-бело-голубых подвел итоги матча 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Напомним, петербургская команда уступила в Германии со счетом 1:2.
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