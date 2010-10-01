Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руГлавный тренер сборной Бельгии сравнил Шотландию с «раненым животным»

Шотландия — Бельгия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
9′
Ромелу Лукаку
24′
Томас Вермален
32′
Тоби Алдервейрелд
Стефен О'Доннелл
59′
Скотт Мактомини
61′
Каллум Макгрегор
Стюарт Армстронг
68′
Мэтт Филлипс
Джонни Расселл
77′
77′
Насер Шадли
Янник Феррейра-Карраско
79′
Томас Вермален
82′
Кевин де Брюйне
Райан Кристи
Джон Макгинн
86′
86′
Юри Тилеманс
Яри Версхарен
90′
Тома Мёнье
Бенито Раман
1 фото
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящей встречи 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Главный тренер сборной Бельгии сравнил Шотландию с «раненым животным»

Евро-футбол.ру09:00

Роберто Мартинес: «Бельгии важно финишировать на первом месте в группе»

Спорт-Экспресс18:11

Мартинес: Бельгии нужно остаться на первом месте

Чемпионат19:02

Мартинес: «Бельгии важно завершить групповой этап на первом месте»

Soccer.ru20:20
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru 15:50
Экономика

ФАС отвергла идею Дерипаски забрать часть полномочий у Центробанка

Ранее во время выступления на площадке Восточного экономического форума российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил лишить Центробанк статуса мегарегулятора, а полномочия по наблюдению за конкурентоспособностью банковского сектора передать Федеральной антимонопольной службе.
РБК 12:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

RT на русском вчера в 17:20
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика

Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Наука

Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул

Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 12:13
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru 13:25
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика

Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 20:49
Космос

Российский спутник системы «Смотр» запустят не ранее конца 2023 года

АБН 18:49
Общество

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
Lenta.ru 20:17
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова

Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00
Хоккей

«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева

Спорт-Экспресс 12:32
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Гаджеты

10 сентября Apple покажет новый iPhone

10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.
Газета Кемерова 12:40
Здоровье

Онемение тела может быть симптомом серьезных заболеваний

В большинстве случаев, отметила врач, онемение является результатом реакции организма на дискомфорт, связанный со сдавливанием тканей, и вызывается неудобным положением тела, длительной неподвижностью или ношением узкой обуви.
MedikForum.ru 11:09
Теннис

Новак Джокович: поздравляю Медведева с невероятным летом

Вести.Ru 10:25
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ 15:36
Здоровье

В России откроется первый центр ионной терапии для лечения рака

Первый в России клинический центр лечения рака тяжелыми ионами углерода будет построен в Обнинске, на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (НМИЦ радиологии).
Комсомольская правда 14:56
Кино

Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»

Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Космос

Фото дня: галактика низкой поверхностной яркости глазами «Хаббла»

Галактики низкой поверхностной яркости, или Low-Surface-Brightness (LSB), обладают такой поверхностной яркостью, что для наблюдателя на Земле они имеют видимую звёздную величину по крайней мере на единицу слабее, чем у окружающего фона неба.
3DNews 09:19
Футбол

Василий Уткин: «Глушаков наехал на Кафельникова. Денис - свинья»

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, сказанные в адрес известного болельщика красно-белых, теннисиста Евгения Кафельникова.
ProstoProSport 17:06
Политика

Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии

Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости 14:48
Футбол

Сборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном

Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
LiveSport.ru 14:16
Политика

Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах

4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберто Мартинес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Начиная с 2016 года является главным тренером сборной Бельгии. Ранее также работал в валлийском клубе «Суонси Сити» и английских «Уигане» и «Эвертоне».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шотландия
Страна
Страна, являющаяся автономной административно-политической частью Великобритании. Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное