Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руГлавный тренер сборной Бельгии сравнил Шотландию с «раненым животным»

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящей встречи 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
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