Футбол
Евро-футбол.руГлавный тренер сборной Бельгии сравнил Шотландию с «раненым животным»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящей встречи 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
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Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Политика
В Управделами президента заявили, что Олег Смоленков у них не работал
Олег Смоленков, которого СМИ назвали информатором ЦРУ, эвакуированным из России в 2017 году, в Управделами президента не работал.
Интерфакс 04:20
Общество
В Роскачестве назвали продукты питания, которые нельзя мыть
Перед приготовлением некоторые продукты питания не только не рекомендуется мыть, но и настоятельно советуется не делать этого, так как подобные действия могут привести к распространению патогенных бактерий.
REGNUM 04:21
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Экономика
ЦБ не ввел функцию получения средств за оплаченный через СБП товар
Представители ЦБ и Национальной системы платежных карт (операционный центр СБП) пообещали, что к массовому запуску оплаты покупок через СБП опция возврата средств появится.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Гаджеты
Apple презентует 10 сентября новые модели iPhone
Пятый канал вчера в 21:16
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Единоборства
Фергюсон рассказал о стычке с командой Хабиба в отеле
Спорт-Экспресс 04:25
Политика
Китай раскритиковал США из-за ареста сотрудника «Ростеха» в Италии
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая крайне скептически относятся к действиям американского правительства в связи с подготовкой экстрадиции в США россиянина, арестованного в Италии.
Взгляд.ру 04:14
Общество
Суд Петербурга отказал Разину в иске против «Зенита» и Шнурова
Петроградский районный суд Петербурга отказал продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину в иске против акционерного общества "Футбольный клуб Зенит" и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
Piter.tv 05:02
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Футбол
Дюков: «Хочу, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол»
Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков поделился мнением о будущем российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Sport24.ru 04:33
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Происшествия
Спасатели обнаружили пропавшего в лесах Иркутской области подростка
"Четыре спасателя Пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудник полиции, совершая облет местности в Нижнеудинском районе на вертолете Ми-8 МЧС России, обнаружили пропавшего 17-летнего подростка, который потерялся в лесном массиве в районе 71 километра автодороги Нижнеудинск - Нерса 7 сентября", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:31
Футбол
РФС заключил партнёрское соглашение с «Магнитом»
Российский футбольный союз заключил партнёрское соглашение с ритейл-группой «Магнит», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Чемпионат 04:57
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Политика
Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.
Взгляд.ру вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения
Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Авто
«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N стал еще мощнее
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового «заряженного» хэтчбека i30 N Project C, которая состоится уже на этой неделе на автосалоне во Франкфурте.
Автоновости дня вчера в 09:13
Здоровье
Минздрав поручил проверить влияние электронных сигарет на здоровье
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава поручено изучить, как электронные сигареты влияют на здоровье.
RT на русском 01:36
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание
Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Политика
Косачёв призывает Болгарию «окститься»
В Совфеде обещают решительную защиту по всем линиям членам национального движения «Русофилы» в Болгарии.
REGNUM 01:47
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Кино
Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя
Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года.
Известия 00:43