Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГлавный трофей прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча»

«Золотой мяч» привезли на церемонию вручения трофея. В 2019 году она проходит в парижском театре Шатле.
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Ван Дейк: «А Роналду разве был претендентом на «Золотой мяч»?»

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СМИ: Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча»

ТАСС Спорт12:43

Главный трофей прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча»

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Роналду не прилетит в Париж на вручение «Золотого мяча»

Sportbox.RU11:33
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:07, Ашберн
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НАТО открывает двери для Северной Македонии

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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Подготовка техники ВСУ к зиме закончилась поломкой более 30 единиц

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Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная».
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Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»

Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
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Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

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Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

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Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

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Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
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Россиянин получил 17 лет колонии в Белоруссии за гашиш

Суд Островецкого района Гродненской области Белоруссии приговорил гражданина России к 17 годам колонии по делу о контрабанде около 290 килограммов гашиша.
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Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

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Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы

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Опубликован новый тизер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

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Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
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В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
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Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков

Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
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Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»

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США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

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