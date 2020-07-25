Общество
АБНГлавный военно-морской парад в Петербурге завершится салютом
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге завершится грандиозным салютом. Его запланировали провести сегодня в 22:30. Парад начался в городе днем в воскресенье.
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Главный военно-морской парад в Петербурге откроют артиллерийские залпы
Петербургский дневник24 июля в 14:09
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Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович не подтверждает своего ухода из «Поля чудес».
Территория новостей 12:12
Здоровье
Ученые в США выяснили, как влияет коронавирус на больных диабетом
Вашингтон, 26 июля 2020, 20:24 — REGNUM Ученые университета в Сан-Франциско установили факт тяжелого протекания диабета в случае, если больной заразился коронавирусом.
REGNUM 13:24
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Футбол
Варди стал лучшим бомбардиром сезона АПЛ в 33 года
Metaratings 13:42
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Здоровье
В Казани прооперировали девочку с редкой аномалией груди
Татар-информ 13:15
Общество
Сильные дожди с грозами ожидаются в Крыму в ближайшие три дня
ИА Крыминформ 03:55
Экономика
Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM 24 июля в 08:15
Авто
Название нового внедорожника запатентовала компания «Honda»
Как отмечают специалисты, самым очевидным кандидатом на новое название является Honda Passport.
ГЛАС.RU 24 июля в 08:58
Общество
В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
Власти Марокко объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 16:28
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:38
Политика
Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах
Кандидат Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден опережает своего соперника от республиканцев и действующего главу государства Дональда Трампа в трех ключевых штатах, свидетельствуют данные опроса CNN.
Газета.Ru 16:41
Здоровье
Эксперт рассказал о влиянии больших доз витаминов на коронавирус
Россиянам не стоит злоупотреблять большим количеством витаминов, так как они не помогут избежать заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 13:01
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
Общество
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом
Салют из 30 залпов завершил мероприятия Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который по традиции стал центром празднования и принял в воскресенье Главный военно-морской парад.
ТАСС 15:55
Наука
Создан первый в мире неразрезаемый материал
В результате появился экспериментальный материал, неуязвимый для инструментов злоумышленников. Разработка получила название Proteus.
Территория новостей 06:50
Спорт
Министр спорта оценил вероятность исключения ВФЛА из World Athletics
Существует вероятность, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики исключат из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщил министр спорта России Олег Матыцин.
Взгляд.ру 15:29
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Здоровье
Врач назвал эффективный способ выявления рака толстой кишки
Рак толстой кишки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний.
Известия 15:44
Общество
В Кронштадте открыли аллею героев российского флота
Аллею героев российского флота торжественно открыли в Кронштадте в рамках первой очереди музейно-исторического парка "Остров фортов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:59
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Политика
В Конгрессе США раскритиковали Трампа за подход в борьбе с пандемией
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раскритиковала президента страны Дональда Трампа за его подход в борьбе с пандемией коронавируса.
Аргументы и Факты 14:28