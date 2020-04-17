Коронавирус
РБКГлавный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Видео его выступления опубликовано на YouTube.
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Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ
Совет Федерации в пятницу, 17 апреля, одобрил закон, который упрощает получение российского гражданства.
Известия 09:58
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Саша Савельева показала видео со свадьбы с Кириллом Сафоновым
Сегодня певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов отпраздновали 10-летнюю годовщину свадьбы.
Paparazzi.ru 15:25
Политика
Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Футбол
Созин: пандемия - это когда девять миллионов умирает
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.
Газета.Ru 15:14
Наука
Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета
Тяжелые формы коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 ученые США связали с чрезмерной активностью иммунных клеток.
Ugpressa.ru 16:04
Авто
Mitsubishi Delica для путешественников поступила в продажу
В Японии дебютировала новая специальная версия Mitsubishi Delica D:5 Jasper.
Новые автомобили 06:56
Здоровье
Глава Роспотребнадзора анонсировал прирост заболеваемости коронавирусом в ближайшие дни
Глава омского Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Омской области Александр Крига заявил, что в ближайшие дни в регионе произойдет прирост заболеваемости.
Om1.ru 11:00
Технологии
Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным
Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com 05:53
Общество
Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:36
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 600 тысяч
Всего в мире начитывается около 2 миллионов инфицированных, от вызываемых инфекцией осложнений умерло почти 126 тысяч человек.
Эхо Москвы 14 апреля в 22:08
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Здоровье
«Опора России» призвала отменить запрет на совместительство для врачей
«Опора России» 13 апреля обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников.
Известия 15 апреля в 16:49
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Происшествия
Депутат на Алтае вступил в конфликт с приставами из-за своей машины
Горно-Алтайск, 16 апреля 2020, 12:26 — REGNUM Депутат заксобрания Республики Алтай Сергей Кухтуеков попытался силой не дать приставам забрать его автомобиль.
REGNUM вчера в 05:26
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
РИА Новости 20:33
Политика
Путин: пик по коронавирусу еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:28
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
Происшествия
В Серпухове при пожаре в жилом доме погибли два человека
«В результате пожара в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Форсса два человека погибли», — рассказали в ведомстве.
RT на русском 20:55
Происшествия
Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае
Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае, под наблюдение взято более 80 его коллег и медиков, сообщает Оперштаб Алтая.
Ugpressa.ru 15:02
Общество
Врач назвала способы не занести коронавирус домой с улицы
Заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала, что следует делать для того, чтобы случайно не занести коронавирус с улицы домой по возвращении, например, из магазина.
Известия 17:09
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Здоровье
Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1,2 тысячи после пересчета
Число жертв выросло на 1290 — до 3869 человек. Число случаев заражения выросло на 325 — до 50 333.
НТВ 03:13