Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Видео его выступления опубликовано на YouTube.

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

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