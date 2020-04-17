Коронавирус
РБКГлавный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Видео его выступления опубликовано на YouTube.
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Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Общество
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
Столичные власти продлят сроки ввода новых медицинских объектов.
Москва 24 вчера в 15:51
Происшествия
Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
Кино
23 апреля состоится премьера сериала, снятого в Туле
Премьера сериала состоится 23 апреля на видеоплатформе PREMIER.
Центр 71 вчера в 11:00
Общество
На Кубани дополнен перечень организаций, которые могут работать во время карантина
В беспропускное окно с 10.00 до 16.00 могут работать организации, предоставляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации зданий и промышленного оборудования, осуществляющие ТО и ремонт автотранспорта, оказывающие скорую ветеринарную помощь, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Администрация Краснодарского края 02:00
Общество
За сутки из больницы в Коммунарке выписали 74 человека
За сутки в больницу поступили 37 пациентов, выписано - 74, уточнил главврач.
Интерфакс 01:04
Общество
Bloomberg: пандемия может привести к дефициту кофе в мире
Распространение нового коронавируса в ряде стран Южной Америки может привести к возникновению дефицита кофе в мире.
News.ru вчера в 16:25
Общество
В МЧС объяснили, какие респираторы следует носить при коронавирусе
МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
В отношении замглавы Хакасии возбуждено уголовное дело
В отношении и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятке.
Газета.Ru 01:26
Общество
У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус
АиФ Санкт-Петербург 15 апреля в 08:37
Общество
Около 80 депутатов призвали выплатить населению по 25 тысяч рублей
Депутаты считают, что нужно дать по 25 тыс. руб. на взрослого и 15 тыс. руб. на ребенка.
Коммерсантъ вчера в 20:13
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Авто
В Китае дадут деньги на покупку автомобилей
Одной из мер станет выдача гражданам субсидий на покупку автомобилей до 1,4 тыс. долларов, пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли.
Автоновости дня 15 апреля в 03:05
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
В Якутии за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
Тридцать новых случаев коронавируса зарегистрированы в Якутии за прошедшие сутки, из них 26 – в городе Алдан, всего в регионе зарегистрированы 77 случаев коронавируса, сообщил на брифинге глава республики Айсен Николаев.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Газета.Ru вчера в 22:19
Политика
Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы
Президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию празднования 9 мая.
Russkie.org 16 апреля в 13:17
Общество
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 00:34
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч
В Соединённых Штатах число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 700 282.
RT на русском вчера в 22:58
Технологии
Комплекс для скрытого досмотра людей появится в России
В России ведутся работы по созданию комплекса, который позволяет проводить скрытый досмотр людей.
Вечерняя Москва вчера в 21:34
Происшествия
В Хабаровском крае упал легкомоторный самолет
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека.
РБК 00:49
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Политика
Экономические связи между КНР и США продолжают ослабевать
Ослабление экономических связей между США и КНР, из-за усложнений цепочки поставок и общего ухудшения отношений становится в ближайшее время реальной перспективой, – сообщает Интерфакс со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.
ИА Новороссия 01:46
Здоровье
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Общество
Власти Японии выдадут всем гражданам деньги
Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:01
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта в России
Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала.
Известия 16 апреля в 17:26
Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17