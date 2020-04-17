Коронавирус
РБКГлавный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Видео его выступления опубликовано на YouTube.
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Общество
Медведев не исключил ужесточения мер в связи с коронавирусом
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что ситуация с коронавирусом в России развивается в тревожном ключе и могут потребоваться более жесткие меры для борьбы с распространением инфекции.
BFM.ru вчера в 07:56
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Великая Суббота, предваряющая праздник Пасхи, наступила 18 апреля у православных христиан всего мира.
Интерфакс вчера в 22:00
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Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы
Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Общество
В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
Происшествия
Первый ребенок заразился коронавирусом в Новосибирске
Впервые в Новосибирской области диагноз подтвержден у ребенка - он находится в детской больнице №3. Всего там с подозрением на коронавирус лежат 28 детей.
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Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Газета.Ru вчера в 21:25
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Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля. Игра попадет в Xbox Game Pass
Cyber.sports.ru вчера в 11:56
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Происшествия
МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
В МВД Башкирии прокомментировали видео, на котором полицейские насильно ведут за руки двух несовершеннолетних к патрульной машине.
Известия вчера в 05:50
Гаджеты
5G-смартфон Realme X50 Youth Edition получит процессор MediaTek Dimensity 1000
В основу смартфона ляжет процессор MediaTek Dimensity 1000 с интегрированным модемом 5G.
3DNews вчера в 08:37
Общество
В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета
Руководитель Башкортостана Радий Хабиров постановлением продлил режим самоизоляции жителей в регионе как минимум до мая.
Evo-rus.com вчера в 08:12
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru вчера в 16:41
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru вчера в 18:40
Общество
Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:36
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн 16 апреля в 10:08
Авто
Mitsubishi Delica для путешественников поступила в продажу
В Японии дебютировала новая специальная версия Mitsubishi Delica D:5 Jasper.
Новые автомобили вчера в 06:56
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Наука
Ученые вычислили реальный уровень заразившихся коронавирусом COVID-19
Ученый заключил, что в случае, если зараженных коронавирусом на самом деле гораздо больше, чем фиксируется официальной статистикой, то уровень смертности от коронавирусной инфекции может быть пропорционально ниже того, который дает статистика.
Аргументы недели 00:18
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Анна Седокова поделилась пикантным фото с бойфрендом
Влюбленные позировали в ванной. Анна Седокова призвала подписчиков соблюдать карантин и оставаться дома.
Srnsk вчера в 14:05
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News вчера в 12:30
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа вчера в 02:36
Политика
Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения коронавируса
Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 21:36
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами
News.ru вчера в 09:54
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:18