Коронавирус

РБКРБКГлавный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Видео его выступления опубликовано на YouTube.
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Главврач Англии назвал три фактора, повышающих риск смерти от коронавируса

Коммерсантъвчера в 20:59

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

РБКвчера в 19:03

Врач назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

News.ruвчера в 14:41

Врач назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Известиявчера в 15:58

Врач назвал три смертельно опасных фактора при коронавирусе

Комсомольская правдавчера в 15:34

Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе

Lenta.ruвчера в 16:55

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

РИА Новостивчера в 14:17
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Общество

Медведев не исключил ужесточения мер в связи с коронавирусом

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что ситуация с коронавирусом в России развивается в тревожном ключе и могут потребоваться более жесткие меры для борьбы с распространением инфекции.
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Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

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Газета.Ru вчера в 10:10
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Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы

Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
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В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона

В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
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Первый ребенок заразился коронавирусом в Новосибирске

Впервые в Новосибирской области диагноз подтвержден у ребенка - он находится в детской больнице №3. Всего там с подозрением на коронавирус лежат 28 детей.
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Газета.Ru вчера в 21:25
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
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Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

В МВД Башкирии прокомментировали видео, на котором полицейские насильно ведут за руки двух несовершеннолетних к патрульной машине.
Известия вчера в 05:50
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5G-смартфон Realme X50 Youth Edition получит процессор MediaTek Dimensity 1000

В основу смартфона ляжет процессор MediaTek Dimensity 1000 с интегрированным модемом 5G.
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В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров постановлением продлил режим самоизоляции жителей в регионе как минимум до мая.
Evo-rus.com вчера в 08:12
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Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru вчера в 16:41
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Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru вчера в 18:40
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Общество

Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:36
Общество

Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн 16 апреля в 10:08
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Авто

Mitsubishi Delica для путешественников поступила в продажу

В Японии дебютировала новая специальная версия Mitsubishi Delica D:5 Jasper.
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
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Ученые вычислили реальный уровень заразившихся коронавирусом COVID-19

Ученый заключил, что в случае, если зараженных коронавирусом на самом деле гораздо больше, чем фиксируется официальной статистикой, то уровень смертности от коронавирусной инфекции может быть пропорционально ниже того, который дает статистика.
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Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова поделилась пикантным фото с бойфрендом

Влюбленные позировали в ванной. Анна Седокова призвала подписчиков соблюдать карантин и оставаться дома.
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Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
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Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
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Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения коронавируса

Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса.
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Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
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В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
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Телезрители выбрали финалистов шоу «Голос. Дети»

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Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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