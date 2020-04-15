Коронавирус
Российская газетаГлавный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19. И сразу же отправился в "красную зону" поддержать коллег.
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Общество
В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа
Ореанда-Новости вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Здоровье
Стало известно об осложнениях при бессимптомном течении коронавируса
Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев рассказал, что сценарии развития бессимптомного течения коронавирусной инфекции могут быть самыми разными, в том числе и с осложнениями.
МедиаПоток 03:15
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Общество
За сутки в России коронавирусом заразились 3388 человек
За последние сутки в России подтверждены 3388 случая новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперативный штаб на 15 апреля.
АБН 03:43
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Происшествия
На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе
ТАСС 13 апреля в 06:59
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 30%
В России продолжает расти число заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно.
Вести Воронеж 01:39
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отметила день рождения в прямом эфире без мужа
Кристина Асмус с семьей придерживается строгого режима самоизоляции. Делать исключение актриса не стала даже в день рождения.
StarHit.ru вчера в 14:20
Общество
За сутки 2774 случая заражения коронавирусом подтверждено в России
2774 новых случая заражения COVID-19 выявили в 51 регионе России за минувшие сутки.
Live24 вчера в 04:26
Общество
За сутки у пятерых жителей Челябинской области подтвердили коронавирус
В Челябинской области за сутки выявили коронавирус еще у пятерых человек. Таким образом, количество заболевших увеличилось до 55.
АиФ Челябинск 01:53
Футбол
«Армавир» снимется с первенства ФНЛ
Сообщается, что «Армавир» прекратит выступление в первенстве ФНЛ. Данное решение принял владелец клуба Джеван Челоянц.
Soccer.ru 03:09
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Киберспорт
Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76
RuNews24.ru вчера в 09:43
Экономика
На Украине остановило работу крупнейшее угольное объединение
Павлоград, Украина, 14 апреля 2020, 23:11 — REGNUM Угледобывающее объединение «Павлоградуголь» остановило свою работу, заявил 14 апреля на брифинге гендиректор материнской компании «ДТЭК» Максим Тимченко.
REGNUM вчера в 16:11
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией
Норвежский политик подчеркнул, что никто лучше жителей Крыма не знает о важности сплочения для победы.
REGNUM 01:45
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 13 апреля в 04:35
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru вчера в 07:11
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч человек
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 51 регионе.
Legal.Report вчера в 03:35
Общество
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15