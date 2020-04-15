Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19. И сразу же отправился в "красную зону" поддержать коллег.

Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения. 23

Общество В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). 129

Здоровье Стало известно об осложнениях при бессимптомном течении коронавируса Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев рассказал, что сценарии развития бессимптомного течения коронавирусной инфекции могут быть самыми разными, в том числе и с осложнениями. 11

Политика США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения "Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС. 253

Общество Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. 249

Здоровье Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа. 1

Общество За сутки в России коронавирусом заразились 3388 человек За последние сутки в России подтверждены 3388 случая новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперативный штаб на 15 апреля.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4K

Футбол «Армавир» снимется с первенства ФНЛ Сообщается, что «Армавир» прекратит выступление в первенстве ФНЛ. Данное решение принял владелец клуба Джеван Челоянц.

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,9K

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях. 17

Армия и оружие Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа. 8

Экономика На Украине остановило работу крупнейшее угольное объединение Павлоград, Украина, 14 апреля 2020, 23:11 — REGNUM Угледобывающее объединение «Павлоградуголь» остановило свою работу, заявил 14 апреля на брифинге гендиректор материнской компании «ДТЭК» Максим Тимченко.

Здоровье Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких. 540

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 341

Общество Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч человек Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 51 регионе.