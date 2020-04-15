Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГлавный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19. И сразу же отправился в "красную зону" поддержать коллег.
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Главврач больницы в Коммунарке вылечился от COVID-2019

Газета.Ru02:03

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился после заражения коронавирусом

ТАСС01:02

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о выздоровлении

Коммерсантъ00:44

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

НГС00:48

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

РБК00:45

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

RT на русском00:51

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

РИА Новости00:37
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 03:58, Ашберн
Общество

В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24
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Здоровье

Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа

Ореанда-Новости вчера в 11:05
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
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Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Здоровье

Стало известно об осложнениях при бессимптомном течении коронавируса

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев рассказал, что сценарии развития бессимптомного течения коронавирусной инфекции могут быть самыми разными, в том числе и с осложнениями.
МедиаПоток 03:15
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Транспорт

На въезде в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки

ТАСС 01:08
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Политика

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
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Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Здоровье

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
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Общество

За сутки в России коронавирусом заразились 3388 человек

За последние сутки в России подтверждены 3388 случая новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперативный штаб на 15 апреля.
АБН 03:43
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Происшествия

На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе

ТАСС 13 апреля в 06:59
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Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 30%

В России продолжает расти число заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно.
Вести Воронеж 01:39
1,2K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4K
Шоу-бизнес

Кристина Асмус отметила день рождения в прямом эфире без мужа

Кристина Асмус с семьей придерживается строгого режима самоизоляции. Делать исключение актриса не стала даже в день рождения.
StarHit.ru вчера в 14:20
1
Общество

За сутки 2774 случая заражения коронавирусом подтверждено в России

2774 новых случая заражения COVID-19 выявили в 51 регионе России за минувшие сутки.
Live24 вчера в 04:26
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Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписаны еще 37 пациентов

Вести.Ru 01:30
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Общество

За сутки у пятерых жителей Челябинской области подтвердили коронавирус

В Челябинской области за сутки выявили коронавирус еще у пятерых человек. Таким образом, количество заболевших увеличилось до 55.
АиФ Челябинск 01:53
8
Футбол

«Армавир» снимется с первенства ФНЛ

Сообщается, что «Армавир» прекратит выступление в первенстве ФНЛ. Данное решение принял владелец клуба Джеван Челоянц.
Soccer.ru 03:09
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22
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Армия и оружие

Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью

Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
8
Киберспорт

Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76

RuNews24.ru вчера в 09:43
6
Экономика

На Украине остановило работу крупнейшее угольное объединение

Павлоград, Украина, 14 апреля 2020, 23:11 — REGNUM Угледобывающее объединение «Павлоградуголь» остановило свою работу, заявил 14 апреля на брифинге гендиректор материнской компании «ДТЭК» Максим Тимченко.
REGNUM вчера в 16:11
Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией

Норвежский политик подчеркнул, что никто лучше жителей Крыма не знает о важности сплочения для победы.
REGNUM 01:45
70
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 13 апреля в 04:35
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Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru вчера в 07:11
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 51 регионе.
Legal.Report вчера в 03:35
Общество

Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке

На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
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Главное