РЕН ТВ удалось взять комментарий у главного врача и заведующего лечебной частью клиники "Гроссхадерн" при университете имени Людвига Максимилиана в Мюнхене Карла-Вальтера Яуха. 10 декабря в одном из отделений больницы после операции скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

с чего всё началось

Причиной смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стали проблемы с сердцем. Об этом в интервью Рен ТВ рассказал Вальтер Яух, главврач и заведующий лечебной частью клиники "Гроссхадерн", где ранее неоднократно проходил лечение бывший градоначальник и где он в итоге скончался.

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