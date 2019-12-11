Общество
Российская газетаМедики рассказали о причине смерти Лужкова
Причиной смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стали проблемы с сердцем. Об этом в интервью Рен ТВ рассказал Вальтер Яух, главврач и заведующий лечебной частью клиники "Гроссхадерн", где ранее неоднократно проходил лечение бывший градоначальник и где он в итоге скончался.
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с чего всё началось
РЕН ТВ удалось взять комментарий у главного врача и заведующего лечебной частью клиники "Гроссхадерн" при университете имени Людвига Максимилиана в Мюнхене Карла-Вальтера Яуха. 10 декабря в одном из отделений больницы после операции скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.РЕН ТВ10:41
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