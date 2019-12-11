Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаГлавный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт. Об этом в эфире телеканала «РЕН» в среду рассказал главный врач клиники «Гроссхадерн» в Мюнхене Карл-Вальтер Яух. По его словам, российский политик страдал от сердечного заболевания и часто приезжал на лечение в клинику.
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Главврач клиники, где умер Лужков: У него случился инфаркт

РЕН ТВ удалось взять комментарий у главного врача и заведующего лечебной частью клиники "Гроссхадерн" при университете имени Людвига Максимилиана в Мюнхене Карла-Вальтера Яуха. 10 декабря в одном из отделений больницы после операции скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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