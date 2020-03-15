Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА Новости«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

Продюсер Максим Фадеев в эфире телеканала НТВ прокомментировал скандал, связанный с уходом певицы Наргиз из его продюсерского центра. По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.
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Максим Фадеев
Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире.
— Максим Фадеев, композиторНТВ 05:35
с чего всё началось

«Самый главный врун в мире»: Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой

Впервые после грянувшего скандала продюсер появился на НТВ. Максим Фадеев — успешный и, пожалуй, самый загадочный продюсер современной эстрады.
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