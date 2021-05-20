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Главным источником средств для малого бизнеса стали займы друзей

В 2017 году Magram задавало бизнесменам аналогичный вопрос про источники финансирования, и тогда доля респондентов, которые привлекали займы у знакомых или других частных лиц, была примерно такой же, как сейчас, — 28%, сообщил РБК представитель агентства.В источнике
РБК
ГЛАС.RU
Евразия Daily
Новый День
Центральная Служба Новостей
Газета.Ru
Ivbg.ru

С чего всё началось

Главным источником средств для малого бизнеса стали займы друзей

Пандемия коронавируса увеличила потребности малого бизнеса в дополнительном финансировании: 58% малых и средних предпринимателей заявили, что привлекали дополнительные средства за последний год, показало ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса (МСБ) за апрель, проводимое Промсвязьбанком, ассоциацией «Опора России» и агентством Magram Market Research (есть у РБК).
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