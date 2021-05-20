В 2017 году Magram задавало бизнесменам аналогичный вопрос про источники финансирования, и тогда доля респондентов, которые привлекали займы у знакомых или других частных лиц, была примерно такой же, как сейчас, — 28%, сообщил РБК представитель агентства.

С чего всё началось Главным источником средств для малого бизнеса стали займы друзей Пандемия коронавируса увеличила потребности малого бизнеса в дополнительном финансировании: 58% малых и средних предпринимателей заявили, что привлекали дополнительные средства за последний год, показало ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса (МСБ) за апрель, проводимое Промсвязьбанком, ассоциацией «Опора России» и агентством Magram Market Research (есть у РБК). РБК 00:00