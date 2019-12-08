Общество

Российская газетаРоссийская газетаГлавным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
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с чего всё началось

Исследование показало, какой алкоголь россияне покупают к Новому году

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россияне к Новому году покупают пива больше, чем шампанского и вина, а водка даже не входит в тройку самых популярных новогодних напитков, показало исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
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