МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россияне к Новому году покупают пива больше, чем шампанского и вина, а водка даже не входит в тройку самых популярных новогодних напитков, показало исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющееся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.

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