Общество
ТАССГлавным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала. Сама Перепелова, занявшая этот пост в 2017 году, уточнила ТАСС, что уйдет 31 декабря, однако может продолжить сотрудничество с "Дождем" в другом качестве.
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Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Известия вчера в 23:53
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Интернет
В WhatsApp изменились настройки приватности
В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании.
РИА Новости 01:10
Политика
Захарова рассказала о задокументированной встрече с представителями DW
Встреча руководителя пресс-центра МИД России с представителем московского офиса издания Deutsche Welle, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, задокументирована.
Известия вчера в 09:30
Политика
Эрдоган обсудит с Путиным обстановку в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 03:07
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая
Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
Нева Спорт вчера в 20:04
Политика
Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».
РБК 03:56
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Экономика
Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов
Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов Владельцы ТЦ считают, что потеряют арендаторов из-за перехода на расчет по кадастровой стоимости.
Екатеринбург-ТВ 05:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Кино
Вышел трейлер экранизации «Цвета из иных миров» Лавкрафта
7 сентября на МКФ в Торонто состоялась премьера очередной экранизации "Цвета из иных миров" ("Сияние извне", The Colour Out of Space) Лавкрафта - с Николасом Кейджем в главной роли.
Российская газета 04:36
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Кино
Джеймс Дин снимется в кино через 64 года после своей смерти
Актер Джеймс Дин, трагически погибший в 1955 году в возрасте 24 лет, сыграет одну из главных ролей в новом фильме о войне во Вьетнаме "В поисках Джека" (Finding Jack).
ИА InterMedia 01:09
Кино
У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла
Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
REGNUM вчера в 15:56
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Политика
Президентский борт вылетел в Омск
Город55.ру 03:46
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 05 ноября в 03:31
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Кино
Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки
Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Popcornnews.ru 02:30
Общество
МВД решило глушить сотовую связь в тюрьмах
Министерство внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:30
Экономика
Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая
Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Финансы
Доллар и евро подешевели на рубль
Евро подешевел на 116 копеек, до 70,36.
ИА БанкИнформСервис 05 ноября в 05:13
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Здоровье
В Зауралье районная больница осталась без инфекционного отделения
В курганском посёлке Лебяжье закрыто инфекционное отделение центральной районной больницы.
REGNUM 04:07