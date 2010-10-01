Ранее сообщалось, что эту должность может занять Тимур Шипшев, который также входит в состав тренерского штаба нашей команды. Но 21 октября появилось официальное сообщение о том, что исполняющим обязанности главного тренера нашей команды назначили Сергея Первушина, он занимал должность тренера.

Спорт день за днем

Политика В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались во вторник, 22 октября, в Сочи, передает ТАСС.

Общество Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225 Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.

Происшествия В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.

Общество Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

Космос Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.

Общество В Москве женщины отомстили «рассевшимся» в метро мужчинам Пассажирки Московского метрополитена придумали способ, как «отомстить» мужчинам, сидящим в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами.

Происшествия В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Экономика ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма» При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.

Политика Масляков раскритиковал Зеленского за КВНщика в команде Президент Клуба веселых и находчивых Александр Масляков прокомментировал назначение экс-КВНщика Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу.

Политика Ушаков рассказал об участии африканских делегаций на саммите в Сочи Президент России Владимир Путин не сможет встретиться с главой каждой африканской делегации, однако все они смогут выступить в ходе саммита "Россия-Африка" в Сочи 24 октября, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.

Общество Торговая сеть «Лента» переедет на Кипр В сообщении компании, по данным АБН, говорится, что если регистратор предоставит свое разрешение на такую смену юрисдикции, то компания перерегистрируется в Республике Кипр.

Политика Британия возобновляет полеты в египетский Шарм-эш-Шейх Правительство Великобритании объявило о возобновлении полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет) спустя 4 года после крушения российского авиалайнера компании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, следует из заявления Минтранса Великобритании.

Шоу-бизнес Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.

Политика Песков указал на сложности в подготовке «нормандского саммита» Как пояснил официальный представитель Кремля, это связано с возникшими сложностями из-за отхода одной из сторон от выполнения Минских соглашений, что затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».

Общество Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».

Здоровье Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей "Лекарство становится опасным, когда оно не по терапевтической дозировке и когда попадает в руки пациенту не по назначению конкретного лечащего врача", - пояснила Ярцева.

Кино Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот» Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.

Авто Nissan покажет концептуальную модель Ariya в Токио Ожидается, что изначально новинка будет ориентирована на рынки Китая и США, что также предусматривает, что в основе машины лежит архитектура, которая больше, чем у Nissan Leaf.