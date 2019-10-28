Футбол
News.ruГлавным тренером «Ротора» могут стать Хохлов или Аленичев
Последним клубом Аленичева был «Енисей», откуда он был уволен в 2019 году. Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо» после поражения «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата России. Пилипчук в текущем году работал в минском «Динамо», а ранее входил в штаб «Ахмата» и «Спартака».
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.Чемпионат05:22
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