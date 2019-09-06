Экономика
ВедомостиГлавными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
Политика
Путин назвал самое красивое место в России
Lenta.ru 01:49
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости вчера в 01:59
Политика
«Интерфакс» узнал о включении Сенцова и Вышинского в список на обмен
Собеседник «Интерфакса» уточняет, что Киев собирался выдать журналиста Кирилла Вышинского, свидетеля по делу MH-17 Владимира Цемаха, а также бывших офицеров ВСУ Одинцова и Баранова, осуждённых за госизмену.
Говорит Москва 01:41
Политика
Путин рассказал о планах производства ракет, ранее запрещенных ДРСМД
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, российский президент заявил, что Россия будет производить ракеты, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но не будет размещать их первой, пока этого не сделают США.
Военное обозрение вчера в 06:41
Происшествия
Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
Причиной взрыва в частном доме в городе Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана, сообщили в пресс-службе администрации города Ленинска-Кузнецкого.
РИА Новости 01:58
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
Происшествия
В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК вчера в 15:50
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Культура
Немец готовился к любимому телешоу в подвале 15 лет
35-летний адвокат из Гамбурга даже воссоздал в своем подвале студию викторины, с соответствующими световыми эффектами и звуковым сопровождением.
VSE42.RU вчера в 06:08
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Футбол
Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Защита главы департамента Минпромторга Дениса Пака оставила вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на усмотрение Алексеевского районного суда Белгородской области.
РИА Новости 03 сентября в 10:00
Общество
Раскрыта стоимость самой роскошной квартиры Сочи
Самая дорогая квартира из всех выставленных на продажу в Сочи стоит 530 миллионов рублей.
Lenta.ru 01:47
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК 04 сентября в 23:00
Политика
Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей.
ТАСС 01:29
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Тюменской области
На месте аварии погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.
Известия 00:34
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Футбол
Сорокин сообщил, что информация о проведении финала ЛЧ в Петербурге является домыслом
Член совета ФИФА Алексей Сорокин опроверг информацию о том, что ЛЧ пройдет в Санкт-Петербурге.
Невские Новости вчера в 22:28
Политика
Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
Путин отметил, что уже к сегодняшнему дню разработан и принят целый ряд мер, который связан с либерализацией, разговоры об этом президент вел с Генпрокуратурой и председателем Верховного суда.
РБК 00:50
Армия и оружие
Пентагон обеспокоился о продолжающей толстеть армии США
Американские моряки продолжают набирать вес. Более четверти экипажа Военно-морских сил страдают ожирением.
VSE42.RU 04 сентября в 22:42
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей.
РИА Новости 00:03
Происшествия
В США из-за урагана «Дориан» умерли пять человек
Как минимум пять человек уже умерли в США из-за урагана «Дориан». Об этом сообщил в четверг, 5 сентября, телеканал CNN.
Известия 00:31
Кино
Мультсериал «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Life.ru вчера в 20:36
Политика
Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства в их решение.
ТАСС 01:25
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36