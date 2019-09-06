Экономика

ВедомостиВедомостиГлавными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Банки-банкроты обобрали российских пенсионеров

ТВ Центр03:00

Почти половина вкладов в рухнувших банках принадлежала пенсионерам

Накануне.Ru02:49

АСВ выяснило, кто был вкладчиками рухнувших банков

Вести.Финанс00:56

Почти половина вкладов в рухнувших банках принадлежала пенсионерам

Банки.ру01:28

Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры

Ведомостивчера в 17:40
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:43, Вашингтон
Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

BFM.ru 02:59
Интернет

Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложения с трояном

Выяснилось, что им были заражены свыше 20 приложений в магазине Google Play. Общее число загрузок с вредоносным ПО достигло 472 тысяч.
Телеканал 360° 02:17
Политика

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

Российская газета 02:47
Происшествия

Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек в США

По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган в настоящее время находится в 60 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины и двигается в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м / с. Ранее сообщалось, что число жертв "Дориана" на Багамах возросло до 30.
Газета.Ru 02:25
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия

С бывшего вице-президента «Роснефти» сняли обвинения в мошенничестве

С бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова сняли обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на письмо следователя московского МВД.
Дождь 03:13
Наука

Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские

Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Единоборства

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Происшествия

Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

REGNUM вчера в 09:58
Происшествия

В Красноярской тайге ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

Известия 02:10
Происшествия

Пятеро школьников попали в смертельное ДТП на Ставрополье

REGNUM 01:34
Политика

Техосмотр предлагают передать официальным дилерам

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

РИА Новости 04 сентября в 12:36
Происшествия

В липецком небе столкнулись два Су-34

Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 02:49
Происшествия

Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе

РИА Новости 01:58
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Политика

Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Вести.Ru 01:51
Политика

В ООН заявили о попытке КНДР импортировать 100 тыс. бутылок водки

В первом случае Северная Корея попыталась импортировать 15,6 тыс. бутылок белорусской водки по общей цене более $14 тыс. Во втором — были изъяты 90 тыс. бутылок российского алкоголя на сумму более $27 тыс. В ООН добавили, что Пхеньян также импортировал дорогие автомобили, например лимузин Mercedes Maybach S-класса.
РБК 00:35
Экономика

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Политика

Путин предложил разработать программу для поддержки соотечественников

Президент России Владимир Путин заявил, что рад тому, что в страну возвращаются соотечественники из дальнего зарубежья.
РЕН ТВ 00:19
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31
Политика

Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Футбол

Сборная Дании добыла крупнейшую гостевую победу более чем за 100 лет

В 1913 году датчане разгромили шведов в товарищеском матче со счетом 10:0.
Sport24.ru 01:27
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Политика

В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран

Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Общество

Греф призвал отметить школьные экзамены

Экзамены отбивают желание учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:12
Гаджеты

Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера

Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.
Известия 00:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Агентство по страхованию вкладов
Российская государственная корпорация, созданная в январе 2004 года для обеспечения системы страхования вкладов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное