Экономика
ВедомостиГлавными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).
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Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
BFM.ru 02:59
Интернет
Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложения с трояном
Выяснилось, что им были заражены свыше 20 приложений в магазине Google Play. Общее число загрузок с вредоносным ПО достигло 472 тысяч.
Телеканал 360° 02:17
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
Российская газета 02:47
Происшествия
Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек в США
По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган в настоящее время находится в 60 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины и двигается в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м / с. Ранее сообщалось, что число жертв "Дориана" на Багамах возросло до 30.
Газета.Ru 02:25
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия
С бывшего вице-президента «Роснефти» сняли обвинения в мошенничестве
С бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова сняли обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на письмо следователя московского МВД.
Дождь 03:13
Наука
Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские
Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Происшествия
Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Происшествия
В липецком небе столкнулись два Су-34
Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 02:49
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Политика
В ООН заявили о попытке КНДР импортировать 100 тыс. бутылок водки
В первом случае Северная Корея попыталась импортировать 15,6 тыс. бутылок белорусской водки по общей цене более $14 тыс. Во втором — были изъяты 90 тыс. бутылок российского алкоголя на сумму более $27 тыс. В ООН добавили, что Пхеньян также импортировал дорогие автомобили, например лимузин Mercedes Maybach S-класса.
РБК 00:35
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Политика
Путин предложил разработать программу для поддержки соотечественников
Президент России Владимир Путин заявил, что рад тому, что в страну возвращаются соотечественники из дальнего зарубежья.
РЕН ТВ 00:19
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31
Политика
Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Футбол
Сборная Дании добыла крупнейшую гостевую победу более чем за 100 лет
В 1913 году датчане разгромили шведов в товарищеском матче со счетом 10:0.
Sport24.ru 01:27
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Политика
В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран
Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Общество
Греф призвал отметить школьные экзамены
Экзамены отбивают желание учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:12
Гаджеты
Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера
Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.
Известия 00:42