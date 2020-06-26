Экономика
РБКГлавой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»
«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.
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Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Происшествия
Польша выдала России предполагаемого киллера
Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Кино
Киану Ривза заметили в компании его девушки
Киану Ривз вернулся в Берлин для продолжения съемок "Матрицы 4" и не один, а в компании Александры Грант.
SM News 24 июня в 12:49
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Общество
Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом
Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".
ТАСС вчера в 17:09
Политика
Посол России в ФРГ рассказал о ситуации с газопроводом «СП-2»
Берлин, 26 июня 2020, 10:41 — REGNUM Логика шантажа и угроз со стороны США в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») отвергаются властями ФРГ и немецкими бизнес-кругами.
REGNUM 03:41
Армия и оружие
The National Interest (США): Россия надеется, что этот пистолет по популярности сравнится с АК-47 (The National Interest)
ИноСМИ 03:42
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Здоровье
В Алтайском крае выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом
Около 100 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки, заразились 76 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:32
Авто
Ford представил пикап Ford F-150 нового поколения
Компания Ford представила новое поколение пикапа Ford F-150.
Автоновости дня 02:30
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
РБК вчера в 20:17
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
Более ста человек погибли от ударов молний в Индии
Сто семь человек погибли от ударов молний в минувший четверг в Индии, сообщает издание The Times of India со ссылкой на данные местных администраций.
Хакасия-Информ 00:39
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Политика
Власти Нидерландов решили расследовать роль Украины в крушении MH17
8 июня сообщалось, что власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году.
Международная жизнь 23 июня в 09:06
Происшествия
На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
Футбол
Из узбекской провинции в РПЛ. Будущая звезда лиги, с которой вы обязаны познакомиться уже сейчас
Матч ТВ 02:35
Политика
МИД разъяснил, как будет действовать соглашение о визах с Белоруссией
Соглашение о взаимном признании виз подписано главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем в ходе визита российского министра в Минск.
РИА Новости 04:03
Здоровье
Голикова поручила пересмотреть планы модернизации первичной медпомощи
В августе 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить принципы модернизации первичного звена, а затем разработать региональные программы.
РБК 04:17
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
Коммерсантъ вчера в 17:14
Авто
Машины Kia получат «механику» со сцеплением «по проводам»
Основной особенностью нового узла является то, что отсутствует механическая связь между трансмиссией и педалью сцепления.
CarsWeek.ru вчера в 02:17
Армия и оружие
В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023-го.
РИА Новости вчера в 12:58
Общество
WirtschaftsWoche (Германия): директор проекта ушел из «Северного потока — 2»
Коте был менеджером по развитию проекта и одним из директоров «Северного потока — 2». В его обязанности входило руководство проектными командами Nord Stream 2 AG и общее руководство проектом от планирования до ввода в эксплуатацию.
ИноСМИ 02:14