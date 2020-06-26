Экономика
РБКГлавой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»
Новым председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) станет заместитель гендиректора «Почты России» Николай Подгузов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
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Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Происшествия
Суд признал обыск у застреленного силовиками екатеринбуржца незаконным
В Екатеринбурге суд признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, убитого 31 мая при штурме его квартиры, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.
FreeNews-Volga вчера в 08:31
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом
Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
Происшествия
Турция препятствует СК РФ в расследовании гибели россиян в 2019 году
Турция не содействует Следственному комитету РФ в расследовании гибели россиян на отдыхе в 2019 году, среди которых были дети.
ПолитРоссия 04:44
Шоу-бизнес
Федор Смолов вошел в топ самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта
Футболист из Саратова Федор Смолов попал в рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта из-за дохода в 3,7 млн долларов.
Четвертая Власть 02:05
Авто
Автомобили с пробегом подешевели в России
Эксперты добавили, что несмотря на спад спроса и предложений, стоимость авто на вторичном рынке не увеличилась, а в каких-то регионах даже снизилась.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:35
Кино
В Сети появился первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
Телепрограмма 04:31
Общество
Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного
Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.
RT на русском 04:01
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Рособрнадзор решил использовать опыт, полученный во время коронавирусной пандемии, и теперь будет переводить детей на домашнее обучение во время сезонных вспышек простуды.
Городовой вчера в 11:18
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news вчера в 08:26
Происшествия
В Приморье пропал контрактник из Челябинска
В Уссурийске (Приморский край) с 21 июня разыскивают контрактника из Челябинской области Александра Татаренко, который пропал при загадочных обстоятельствах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Комитет-совет солдатских матерей.
Доступ1 04:30
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Культура
Кот Матроскин поменяет внешность в новой серии «Простоквашино»
Иллюстраторы поменяли внешний облик кота Матроскина в новом сезоне "Простоквашино".
Газета.Ru 01:20
Шоу-бизнес
Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Авто
Kia рассекретил новый минивэн Kia Carnival
Изображения салона и технические характеристики нового Carnival компания Kia пока не раскрывает.
SpeedMe 24 июня в 04:03