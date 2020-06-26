Экономика

РБКРБКГлавой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»

Новым председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) станет заместитель гендиректора «Почты России» Николай Подгузов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
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Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»

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Кабмин рассмотрит кандидатуру Подгузова для назначения на пост главы ЕАБР

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Минфин РФ внесет кандидатуру Подгузова на назначение главой ЕАБР

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Коммерсантъ02:25

Первый замгендиректора «Почты России» возглавит Евразийский банк развития

Интерфакс02:03

Минфин РФ внесет кандидатуру Подгузова для назначения главой ЕАБР

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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор АО «Почта России» до 2020 года, с февраля 2020 г. - первый заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию компании. В 2013-2017 годах - заместитель министра экономического развития РФ. В различные периоды входил в состав советов директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро», а также наблюдательного совета ВТБ. В настоящее время - член наблюдательного совета «Почта Банка», АО «Оператор информационной системы» и АНО «Цифровая экономика».
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